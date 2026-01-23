『スター・ウォーズ』“悪役”ダース・モール主役の新作アニメが配信決定！Disney+で4月6日より開始 | RBB TODAY

ディズニー公式動画配信サービスDisney+は、オリジナルアニメーション『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』を4月6日より配信開始する。

同作は『スター・ウォーズ』シリーズ屈指の人気を誇る悪役キャラクター、モールを主人公に描くアニメーション最新作だ。毎週2話ずつ全10話が配信され、最終話は「スター・ウォーズの日」である5月4日に配信される。

同作の舞台は『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代だ。師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策する。そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論む。

公開された特報映像には、おなじみのダブルブレードの赤いライトセーバーを携えたモールが激しい銃撃ももともせず容赦なく敵をぶった斬り、ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばしストームトルーパーたちを一網打尽にするなど、迫力のアクションを繰り広げる姿が次々と映し出されている。映像では、モールが「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つも、襲いかかる敵に「皇帝はおまえの死をお望みだ」と衝撃の宣戦布告をされる瞬間も描かれている。

モールは映画『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』に邪悪なパルパティーン皇帝ことダース・シディアスに訓練された恐るべきシスの戦士として初登場した。

「ファントム・メナス」のラストで、クワイ=ガンとオビ=ワンという手練れのジェダイ二人を相手に激しいライトセーバー戦を繰り広げ、クワイ=ガンを殺すも、オビ=ワンにその身体を真っ二つに斬られ、命を落としたと思われていたモール。しかしその後、アニメーション「クローン・ウォーズ」で強大なフォースにより自身の身体を再生し、誰もが予想しなかった復活を遂げ、オビ=ワン・ケノービへの復讐を企てた。さらに映画『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で、裏社会の犯罪組織クリムゾン・ドーンのトップに君臨する人物としてサプライズ登場した。

同作は4月6日よりディズニープラスにて日米同時独占配信開始となる。

※『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』特報映像（スター・ウォーズ公式YouTubeチャンネルより）