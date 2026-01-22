ATEEZ・ソンファ＆ミンギ、パリ・ファッションウィークで存在感！“グローバルファッションアイコン”ぶりを証明 | RBB TODAY

ATEEZのソンファとミンギが、パリを魅了した。

2人はパリで開催されたファッションイベントに出席し、“グローバルファッショニスタ”としての存在感を証明した。

ソンファは1月21日（現地時間）、フランス・パリで行われたSONGZIO（ソンジオ）の2026年A/Wコレクション「CRUSHED, CAST, CONSTRUCTED」に参加し、グローバルアンバサダーとして会場に華を添えた。

ソンファは昨年、ISABEL MARANT（イザベル・マラン）のファッションショーでランウェイデビューを果たした。その後、パリのシャイヨー国立劇場で開催されたSONGZIOのS/Sコレクション「Polyptych（ポリプティク）」ショーにもモデルとして登場し、世界のファッション業界から注目を集めた。

当時ソンファは、余裕のある佇まいと堂々としたウォーキングで会場を圧倒し、強烈な存在感を刻みつけた。さらにSONGZIOのアンバサダーに抜擢され、“グローバルファッションアイコン”としての歩みを本格化させた。

（写真提供＝OSEN）パリ・ファッションウィークに出国した際のソンファ

今回のパリ・ファッションウィークに向けた出国時も、ソンファはSONGZIOらしい構築的なシルエットが際立つジャケットに、アバンギャルドなムードのパンツを合わせた感度の高いスタイリングで登場。現地ではオールブラックのダブルブレストコートにロングレザーグローブをプラスし、ダークでシックな雰囲気を完成させた。

さらにソンファはショーへの出席だけでなく、今回も実際にランウェイに立ち、唯一無二の存在感でパリ・ファッションウィークの会場を熱く盛り上げた。前回に続いて再びランウェイを飾ったソンファは、ファッション界の視線を集め、その地位を確かなものにした。

（写真提供＝SONGZIO）ソンファ

一方ミンギも、空港ファッションから並外れたオーラを放った。ブラックを基調としたミニマルなスタイルに、Christian Louboutin（クリスチャン・ルブタン）のスニーカーやバッグ、サングラスをポイントとして合わせ、ハイエンドなラグジュアリー感とストリートのムードを同時に完璧に着こなして注目を集めた。

パリ現地のイベントでも、抑えたオールブラックの装いにルブタンのワークブーツで強烈なアクセントを加え、スタイルの完成度をさらに高めたミンギ。持ち前のカリスマ性で会場の空気を圧倒し、ファッションと音楽を行き来するグローバルな活躍で、ATEEZの影響力を改めて証明した。

（写真提供＝Christian Louboutin）ミンギ

なおATEEZは、2月6日に13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』をリリースする。

