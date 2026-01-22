見えちゃいそう…日本人K-POPアイドル、“危険な寝そべりポーズ”でファンを虜に「ヤバい」「美しすぎる」 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERの日本人メンバー・アサが、危険な魅力を放った。

最近、BABYMONSTERのインスタグラムにアサの写真が投稿された。

【写真】「強すぎ」アサ、へそピに黒衣装

公開された写真のアサは、黒のオフショルTシャツにコルセット風のトップスとベルトを重ね、パールのネックレスを合わせたスタイルを披露したいる。ほとんど見えないほどの超ミニ丈ボトムスで座ったり、寝そべったりするような大胆なポーズが視線を奪う。

さらに、ピンクヘアが際立つ非現実的なビジュアルと、どこか気だるげな表情が見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「ヤバい」「かわいい」「完璧スタイル」といった反応が寄せられている。

（写真＝BABYMONSTER公式Instagram）

なお、アサが所属するBABYMONSTERは、1月2日・3日に台湾・台北アリーナで「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催し、ツアーを成功裏に終えた。

◇アサ プロフィール

2006年4月17日生まれ。東京都出身。本名は榎並杏沙（えなみあさ）。2018年に開催されたYGエンターテインメントの日本オーディションに合格し、練習生となった。デビューリアリティ番組『Last Evaluation』を経て、BABYMONSTERとして2023年11月にプレデビューし、2024年4月に正式デビューを果たした。日本人メンバーながら韓国語・英語を操り、高速ラップを得意する。K-POP第5世代を代表するビジュアルとして注目を集めたこともある。

