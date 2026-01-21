ZEROBASEONE、横浜アンコール公演の生中継＆ディレイ・ビューイング決定！全国の映画館で上映へ | RBB TODAY

ZEROBASEONEのアンコール公演の熱気を、映画館の大スクリーンで体感できる。

2026年2月19日（木）に神奈川・K-Arena Yokohamaで開催される「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA」の模様が、全国各地の映画館でライブ・ビューイングされることが決定した。さらに、2月23日（月・祝）にはディレイ・ビューイングも実施される。

ZEROBASEONEは2025年、ワールドツアー「HERE&NOW」を世界7地域で全12公演開催。各地でチケット完売が相次ぎ、10月29日、30日にさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）で行われた日本公演でも注釈付き指定席が追加販売されるなど、世界中で高い支持を集めた。

そして今回、ファンの熱い声援に応える形で「HERE&NOW」のアンコールコンサートの開催が決定。エネルギッシュな音楽とパフォーマンスを通じて、より成熟した“愛”をステージ上で表現した「HERE&NOW」の熱気はそのままに、さらなる進化を遂げたZEROBASEONEの特別なステージに期待が高まっている。

アンコールコンサートでしか見られないスペシャルパフォーマンスも予定されている本公演を、全国の映画館でライブ・ビューイングが行われる。さらに、ディレイ・ビューイング当日限定で、直筆メッセージの公開も予定している。

上映映画館は後日発表予定で、開場時間は各映画館によって異なる。料金は4500円（税込・全席指定）。チケットはFC先行（抽選）、プレリクエスト（抽選）、一般発売（先着）の順で販売される。

ライブ・ビューイング（2月19日公演）とディレイ・ビューイング（2月23日公演）ともに、FC先行とプレリクエストの受付期間は2026年1月30日（金）12時から2月3日（火）12時までで、当落発表は2月14日（土）12時頃を予定している。

一般発売は先着順で、ライブ・ビューイングは2月14日（土）13時から2月19日（木）17時まで、ディレイ・ビューイングは2月14日（土）13時から2月20日（金）12時まで受付となる。また、ライブ・ビューイングについては映画館での当日販売はなく、開演時間までの一般発売を利用する必要がある。

ZEROBASEONEがファン「ZEROSE（ゼロズ）」へ感謝と愛を届ける迫力のステージを、映画館で堪能してみてはいかがだろうか。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

