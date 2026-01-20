EXOのカムバックには不参加のベクヒョン、ラスベカスでソロ公演を成功裏に終了「幸せでいて」 | RBB TODAY

ボーイズグループEXOのメンバー、ベクヒョンがアメリカ・ラスベガス公演を成功裏に終え、グローバルに活動を続けている。

去る1月17日（現地時間）、ベクヒョンはラスベガス・ドルビーライブでコンサート「BAEKHYUN LIVE［Reverie］in Las Vegas」を開催し、現地のファンと顔を合わせた。

今回の公演は初のソロワールドツアー「Reverie」の延長線上で開催され、アメリカのファンと交流しながら、ツアーの熱気を再び上げた。

この日、ベクヒョンは3rdミニアルバム『Bambi』の収録曲『All I Got』『Cry For Love』を皮切りに、1stミニアルバム『City Lights』のタイトル曲『UN Village』、4thミニアルバム『Hello, World』のタイトル曲『Pineapple Slice』を続けて披露し、公演の幕を開けた。

深みのあるボーカルとステージ上での余裕で会場を一気に集中させた後、2ndミニアルバム『Delight』の収録曲『Underwater』、3rdミニアルバムの同名タイトル曲『Bambi』で一層深まった感性を伝え、没入感を高めた。

続けて、5thミニアルバム『Essence of Reverie』のタイトル曲『Chocolate』、『Hello, World』の収録曲『Rendez-Vous』『Good Morning』で雰囲気を変えた。

さらに、『Delight』に収録された『Love Again』、日本1stミニアルバム『BAEKHYUN』の収録曲『Drown』、ユニットEXO-CBXの日本1stフルアルバムに収録されたソロ曲『Ringa-Ringa-Ring』まで続くステージを通じて、幅広い音楽を披露した。

特に、『Hello World』の収録曲『Cold Heart』と『City Lights』の収録曲『Psycho』では、強烈な雰囲気と没入度の高いパフォーマンスで、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

公演後半では、アンコールコンサートで初公開した新曲『Magic On The Floor』をはじめ、『City Lights』の収録曲『Betcha』、『Delight』のタイトル曲『Candy』、『Essence of Reverie』のタイトル曲『Elevator』まで多彩な姿を披露し、会場を熱いエネルギーで満たした。

その後、ファンのアンコールの声によって再びステージに上がったベクヒョンは、ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」とのコラボ曲『PARANOIA』とデジタル音源『Garden In The Air』を歌唱し、会場を盛り上げ続けた。

最後に、ベクヒョンは「今日は楽しかったですか？ 実は今回の『Reverie』は、最近アンコールコンサートまで終えた公演だったのですが、ラスベガスで皆さんに必ず会いたいと思って、こうして訪れることになりました」と伝えた。

加えて、「今日は来てくださって本当に感謝していますし、私は皆さんのおかげでこれからも大きな自信を持って活動できると思います。いつも幸せでいてください！」という感想とともに、エンディング曲である『Bambi』に収録された『Amusement Park』を最後に、公演を成功裏に終えた。

こうして、ベクヒョンは2025年に始まった初のソロワールドツアーを通じて、世界28地域で公演を成功裏に終え、ソロアーティストとしてのグローバルな影響力と地位を確実に証明した。

◇ベクヒョン プロフィール

1992年5月6日生まれ、本名ビョン・ベクヒョン。歌手RAINに憧れて歌手を目指し、2011年にSMエンターテインメントからスカウトされ、オーディションに参加。晴れて合格して練習生となり、翌年2012年にEXOのメンバーとしてデビュー。K-POP業界としては異例の短期間で人気アイドルへの道を歩み始めた。底抜けに明るい性格でグループ1、2を争うムードメーカーとの声も。ポジションはメインボーカルで、高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で大きな人気を集めている。

