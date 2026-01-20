「大勢のメンバーvs私」少女時代・ヒョヨン、メンバーとの喧嘩エピソードを告白 　放送局との関係悪化危機も？ | RBB TODAY

ヒョヨンが、少女時代のメンバーたちとの喧嘩エピソードを明かした。

1月19日、SUPER JUNIOR・ドンヘとウニョクのYouTubeチャンネルに、少女時代のヒョヨンがゲスト出演。さまざまなトークを繰り広げる中で、グループ内での意見の違いや出来事について語った。

練習中の雰囲気について話していたヒョヨンは、「何か意見を出した時、昔は『分かった、やるよ』という感じだったけど、今は『いや、これはやらない方がいいと思う』と、はっきり意見を言うメンバーもいる」と明かした。これに対しドンヘは「君たちと僕らの違いは、僕らにはちょっと“ビビり”があるところ」とコメント。ウニョクも「僕が一人で違う意見を出したら『叩かれないかな？』って思う。メンバーの中で仲間外れになりたくないという気持ちもある」と本音を漏らした。

するとヒョヨンは「でもグループには、そういう（意見を言う）人が必要だと思う」と話し、「私が強く言ったこともある。理由をきちんと説明してと言われ続けたことがあって、思わず『じゃああなた抜きでやるよ』って言ったの。私はT（思考型）だから」と当時を振り返った。さらに、「そこまで言われるとは思っていなかったのか、1年くらい前に『あの時すごく寂しかった』と言われた」とも明かした。

また、ドンヘが「君たちもケンカするの？」と尋ねると、ヒョヨンは「私たちはあまりケンカしない方」としつつ、「でも仕事をしていたら、考えがいつも同じなわけがない。意見がぶつかること自体はあってもいいと思う」と語った。そして「みんな一歩引いて見られるから、大きな衝突になりにくい。もし“ケンカっ早い人を探せ”と言われたら私かも」と笑いを誘った。

ドンヘが「じゃあ少女時代として活動していて、一番大きくぶつかったのは？」と聞くと、ヒョヨンは「私」と即答。さらに「誰と？」と追及されると、「大勢のメンバーと私」と答え、場を和ませた。

その理由について、ヒョヨンは「リハーサルに入らなければならないのに、私のせいで間に合わない状況になったことがある。そうなると放送局との関係も悪くなりかねない」と説明。「当時、龍平（ヨンピョン）でスキーをして帰る途中に車が滑ってしまい、別の車を呼ぶことになって遅れた。放送局には謝ったけれど、メンバーには言わなかった」と当時の状況を明かした。

さらに、「私としては事情を話したらメンバーが心配してくれると思った。私だって早く行きたかったけど事故があったから」と語り、「でもメンバーからすれば仕事だから、『大丈夫？』ではなく『遅れたこと』に対して怒ったんだと思う」と振り返った。

ウニョクが「ヒョヨンは『大丈夫？』って言ってもらえると思ったんだね」と反応すると、ヒョヨンは「それなのに空気を読まずに『ファイティン！行こう！』みたいなことを言ってしまって」と苦笑。「すると2人のメンバーが『今そういう雰囲気じゃない。まずメンバーに謝った方がいい』と言ってくれて、その時に“そうするべきだったんだ”って気づいた」と打ち明けた。

これを聞いたウニョクは「じゃあ、大ゲンカというほどではないね」と言い、ヒョヨンも「その場ですぐ謝ったわけではないけど、数時間経ってから謝った」と告白。ウニョクが「少し気まずい空気があったんだね」と言うと、ドンヘは「普通は最初に入ってきた瞬間に『ごめん！』って言うんじゃない？」とツッコミを入れた。

するとヒョヨンは「だから私、ダメだったんだよね。私が悪かった」と返し、笑いに包まれた。

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

