「歌手とは思えないボリューム感だ！」真冬の大胆スイムウェア姿…ホン・ジニョンに視線集中【PHOTO】 | RBB TODAY

「歌手とは思えないボリューム感だ！」真冬の大胆スイムウェア姿…ホン・ジニョンに視線集中【PHOTO】

歌手のホン・ジニョンが、真冬にもかかわらず大胆な姿で魅力をアピールした。

ホン・ジニョンは最近、自身のインスタグラムに「月夜にみんなで水着を着てナイトマーケットに行こう！」というコメントとともに、複数枚の写真を公開した。

【写真】ムチチッ…！ホン・ジニョンのボリューム感

親しい友人たちと休暇に出かけたホン・ジニョンは、宿泊先のプールサイドで、ブラウンカラーのスイムウェアにラップスカートを合わせ、ポーズを取る姿を披露している。

グラマラスなスタイルを強調した彼女は、「友だちが写真を撮るのが上手すぎて、自分じゃないみたい」と語り、満足感をにじませた。

ホン・ジニョン
（写真＝ホン・ジニョンInstagram）

なお、ホン・ジニョンはヒット曲『愛のバッテリー』で大きな人気を博した。

◇ホン・ジニョン プロフィール

1985年8月9日生まれ。2007年にガールズグループ「SWAN」のメンバーとしてデビュー。その後、“韓国の演歌”として知られるトロット歌手に転向してブレイク。美人トロット歌手の代表的な存在となり、バラエティ番組でも活躍した。2009年、アジア最大級の音楽授賞式「Mnet Asian Music Awards」（MAMA）でトロット音楽賞を受賞するなど、数々の賞も受賞している。

《スポーツソウル日本版》

