「ジェニーはクラブ、ロゼはドンキ」BLACKPINKメンバー、対照的な“日本での過ごし方”が話題 | RBB TODAY

BLACKPINK・ジェニーの日本での誕生日パーティー映像が物議を醸すなか、同じグループのメンバーであるロゼのささやかな日常が捉えられ、注目を集めている。

1月18日、オンラインコミュニティによると、ロゼは日本のディスカウントストア「ドン・キホーテ」を訪れ、パーカーと帽子で顔を隠しながら買い物をしている姿が目撃された。

この写真がネット上で拡散されると、「ジェニーはクラブ、ロゼはドン・キホーテ」といったように、2人の日本での過ごし方を対比する反応が相次いだ。

（写真＝オンラインコミュニティ）ドン・キホーテを訪れたロゼ

さらに、「同じBLACKPINKなのに雰囲気がまったく違う」「これがまさにメンバーそれぞれの魅力」といったコメントも寄せられている。

一方、ジェニーは日本のあるクラブで開かれた自身の誕生日パーティーの映像がオンライン上に広まり、話題となっている。会場には露出度の高い衣装を着た“シャンパンガール”の姿も見られ、扇情性をめぐる議論が起きた。

（画像＝Xキャプチャ）ジェニー

ネットユーザーの間では、「露出が過剰だ」「女性を消費するクラブ文化のように見える」といった否定的な意見がある一方で、「プライベートな場で楽しんだだけ」「成人なのだから問題ない」としてジェニーを擁護する声も上がっている。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

