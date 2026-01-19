NCT WISH、9都市・17公演の日本コンサートツアー完走！東京公演で華やかなフィナーレ | RBB TODAY

NCT WISHが、日本コンサートツアーのフィナーレを華やかに飾った。

NCT WISHは1月17日・18日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」を成功裏に終えた。

同コンサートは、視野制限席を含む全席完売を記録。2万4000人の観客を動員し、彼らの圧倒的な人気と実力を証明した。

これによりNCT WISHは、昨年11月8日・9日の石川公演を皮切りに、広島、香川、大阪、北海道、福岡、愛知、兵庫、そして東京まで、9都市・全17公演にわたる日本ホール＆アリーナツアーを全公演ソールドアウトで完走。日本での確かな存在感を強く印象づけた。

（写真＝SMエンターテインメント）

今回の東京公演でNCT WISHは、1月14日にリリースした初の日本ミニアルバム『WISHLIST』のタイトル曲『Hello Mellow』や収録曲『Dreamcatcher』のステージを披露。エネルギッシュなパフォーマンスと爽やかな魅力で会場を包み込み、ファンの熱い声援を受けた。

さらに、『poppop(Japanese Ver.)』『Songbird(Japanese Ver.)』『WISH(Japanese Ver.)』『Hands Up』『We Go!』などのヒット曲の日本語バージョンに加え、『COLOR』『Surf』『Melt Inside My Pocket』『NASA』など、多彩な魅力を味わえるセットリストでステージを盛り上げた。

なお、NCT WISHは1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

