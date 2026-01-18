『花男』女優と“ドロ沼離婚”の影響？韓国俳優、バラエティ番組で本音ポロリ「1人が楽」 | RBB TODAY

俳優アン・ジェヒョンが、自身の離婚を“セルフディス”し、笑いを誘った。

1月15日に放送された韓国MBCのバラエティ番組『助けて！ホームズ』（原題）では、アン・ジェヒョンがアナウンサー出身のタレント、キム・デホと共に、30代の独身男性に似合う住まいを探した。

【写真】「夫が女優と浮気」アン・ジェヒョン夫婦の“暴露戦”

最初に紹介されたのは、1億ウォン（約1000万円）台の築古住宅の最上階にある、デザイナーの賃貸（チョンセ）物件。住人はテラリウムなどの趣味から家具デザインまで、自身の感覚と好みを反映したインテリアで視聴者を感嘆させた。

しかし、番組レギュラーメンバーのチャン・ドンミンの反応は異なった。彼は「まだ現実が見えていないだけだ。俺だって独身時代は家にいろいろやった。でも結婚した瞬間、妻に『お好きにどうぞ』になった」と語った。

（画像＝MBC）4枚目アン・ジェヒョン

別のメンバーが「それでも手放せないものはあるのか」と尋ねると、チャン・ドンミンは「ゲームが手放せなくてゲーム機をリビングに置いたのに、一度もできなかった」と話し、笑いを誘った。

その瞬間、ヤン・セヒョンが「兄さん、いつでも戻ってこいよ」と離婚を誘う冗談を飛ばし、場をさらに盛り上げた。皆が笑う中、アン・ジェヒョンも負けていなかった。彼は「いや。（結婚しているなら）戻ってくる必要はない」と言い、周囲を爆笑させた。

アン・ジェヒョンは過去に女優ク・ヘソンと結婚したが、2020年に離婚している。離婚を連想させる発言に対し、彼は「なに、なに、落ち着かなきゃ」ととぼけ続け、笑いを加速させた。

またアン・ジェヒョンは、「僕が以前すごくつらかった時、車を止めてここ（マンション）を眺めながら『いつかあそこに住めるだろうか』と思った。『50代のシングルライフをあんな場所で楽しめるだろうか』と考えた」と打ち明けた。

これに番組MCのキム・スクは「どうして50代でもシングルライフを考えるの？」と問うと、アン・ジェヒョンは「僕はそれが楽な気がする」と答え、苦笑を誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇アン・ジェヒョン プロフィール

1987年7月1日生まれ。もともとはモデルとして人気を集めており、2011年にバラエティ番組への出演をきっかけに世間に知られるように。2013年に放送されたドラマ『星から来たあなた』で俳優としての活動を開始した。2015年に女優ク・ヘソンと『ディア・ブラッド～私の守護天使』で共演し、これがきっかけとなり2016年5月に結婚。しかし2019年9月に離婚訴訟を起こし、2020年7月に離婚した。

■【写真】「夫が女優と浮気した」アン・ジェヒョン夫婦の“暴露戦”

■【注目】離婚から5年も…『花男』女優、元夫を狙撃するも返り討ち

■【写真】ドロ沼離婚から5年…アン・ジェヒョンと“元妻”『花男』女優の今