強盗犯を撃退したら逆に訴えられたナナ　殺人未遂容疑は嫌疑なし、警察が不送致判断 | RBB TODAY

女優ナナの自宅に侵入した強盗犯が、殺人未遂容疑で逆告訴していた事件で、警察は被疑者とされていたナナについて不送致を決定した。

1月16日、九里（クリ）警察署は、殺人未遂および特殊傷害の容疑で立件されていたナナについて、嫌疑なしとして不送致を決定した。

【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光

強盗の容疑で身柄を拘束・送致されていた30代の男性A氏は昨年12月、拘置所内で「ナナから凶器による被害を受けた」として告訴状を提出した。警察は手続き上、ナナを被疑者として立件し、調査を進めてきた。

しかし警察は事件の経緯などを総合的に検討した結果、ナナの行為は正当防衛に該当すると判断した。

ナナは昨年11月15日、自宅に侵入した強盗によって負傷した。凶器を持ったA氏がはしごを使ってナナの自宅ベランダに上り、施錠されていなかった扉を開けて押し入ったとされる。

（写真提供＝OSEN）ナナ

A氏は、家のなかにいたナナの母親を発見すると、首を絞めるなど危害を加え、お金を要求。悲鳴で目が覚めたナナは、直ちに母親を保護するためにA氏ともみ合いになり、親子はA氏の腕をつかんで取り押さえた後、警察に通報した。その過程で、A氏は顎の部位を負傷したと把握されている。

殺人未遂で告訴された当時、ナナの所属事務所SUBLIMEは「加害者は何ら反省の態度も示さず、ナナを相手に別件の告訴を行うなど、被害者が著名人である点を悪用し、反倫理的な行為によって二次被害を引き起こしている。民事・刑事の両面で、あらゆる法的措置を講じる予定だ」と立場を明らかにしていた。

強盗傷害の容疑で起訴されたA氏の初公判は、来る1月20日に開かれる予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】「イカれた体型」ナナ、“食い込み”スイムウェア姿

■【写真】女優ナナ、“ノーブラ”で東京観光

■【写真】えっ、そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”