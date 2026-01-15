BLACKPINK・ジェニー、圧倒的ボディラインで視線釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、比類なきファッションセンスと引き締まったボディラインを披露し、唯一無二のオーラを放った。

ジェニーは1月14日、自身のSNSを通じて複数の写真を公開し、近況を伝えた。

公開された写真の中でジェニーは、レザー素材のホルターネックトップスとショートパンツを組み合わせ、無駄のない滑らかな肩のラインと鍛え上げられた腹筋を惜しみなく見せている。

（写真＝ジェニーInstagram）

特に、くびれたウエストラインと健康美あふれるスタイルは、彼女特有の堂々としたアティチュードと相まって、見る者を魅了した。

ファッションアイコンらしいスタイリングも際立っていた。

ジェニーは、クロムハーツのロゴが刻まれたレザー衣装に華やかなアクセサリーを重ね、力強くもヒップなムードを完成させた。さらに、十字架模様が繊細に施されたネイルアートと濃いスモーキーメイクがアクセントとなり、洗練された感覚を際立たせている。

（写真＝ジェニーInstagram）



一方、別の写真ではベルベット素材のミニドレスを着用し、妖艶でエレガントな魅力も見せた。

（写真＝ジェニーInstagram）

対照的な雰囲気のファッションをすべて自分の色で着こなすジェニーの姿に、ファンからは「スタイリングに限界がない」「スタイルが芸術そのもの」「やはりクイーン・ジェニー」といった熱烈な反応が寄せられている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

