女優ハン・ソヒ、日本ファンと対面！全国公開控える映画『PROJECT Y』試写会に登場 | RBB TODAY

女優のハン・ソヒが、日本での高い人気を改めて証明した。

ハン・ソヒは、1月23日より全国公開される映画『PROJECT Y』のプロモーションのため、日本を訪問した。

『PROJECT Y』は、華やかな都市の中心で“別の明日”を夢見ながら生きてきたミソンとドギョンが、人生の崖っぷちで金塊を盗むことから始まる物語を描いた作品。ハン・ソヒは、主人公ミソン役を演じている。

日本公開を控えたハン・ソヒは、1月13日・14日の2日間にわたり東京を訪れ、さまざまなプロモーション活動を展開。作品への関心を大きく高めた。

通常、日本では韓国映画が韓国公開から6カ月～1年ほど遅れて公開されるケースが多いが、『PROJECT Y』は異例にも韓国とほぼ同時期での劇場公開が決定しており、その話題性の高さをうかがわせている。

13日に行われたジャパンプレミア試写会では、ハン・ソヒが舞台あいさつに登壇。来場者への感謝を伝えるとともに、キャラクターの魅力や撮影時のエピソードなどを語った。さらに、客席抽選による直筆サイン入りポスターのプレゼント企画も実施し、丁寧なファンサービスで会場を盛り上げた。

今回のジャパンプレミア試写会は全席満席を記録し、ハン・ソヒと作品に対する日本での高い関心を印象づけた。

この反響を受け、ハン・ソヒは日本メディアのインタビューなど追加スケジュールにも臨み、『PROJECT Y』のプロモーションにさらに力を注ぐ予定だ。

なお、映画『PROJECT Y』は、1月23日に全国の劇場で公開される。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

