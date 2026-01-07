麻薬容疑をかけられた朝鮮族のラッパー、潔白を報告「すべて嫌疑なしという結果が出た」【全文】 | RBB TODAY

韓国で活動する朝鮮族のラッパー、D.Ark（本名キム・ウリム）が麻薬容疑について潔白を主張した。

1月7日、D.Arkは自身のSNSに手書きの手紙を投稿し、大麻の流通および吸引容疑に関連して「虚偽事実に苦しめられながらも、胸を張れるだけ胸を張ってすべての調査を終え、精密検査についてもすべて嫌疑なしという結果が出て、堂々と音楽活動だけをしている」と近況を伝えた。

この日、D.Arkは「単純吸引の疑いによって不当に調査を受け、家宅捜索や携帯電話のフォレンジックまで行われたが、その結果として潔白が証明されたと考えている」と述べ、「最初から流通については調査内容にも含まれていない誇張された誤報だったが、すぐに弁明するよりも真実が明らかになるのを待った」と説明した。

続けて「実は15歳の頃から悪意ある報道を多く経験してきたため、相次いで生じた誤報についてもかなり慣れている」と打ち明けた。

（写真＝D.Ark SNS）

またD.Arkは「このような調査を受け、誤報が出て非難を浴びることについては、自分の責任が大きいと考えて反省している」とし、「今後はこのような疑惑すら生じないよう正しく生き、世の中とのコミュニケーションは音楽でしていきたい」と付け加えた。

2004年7月15日生まれのD.Arkは、中国吉林省・延辺に位置する朝鮮族自治州出身。2018年に放送されたMnet『SHOW ME THE MONEY 777』に出演して名を知られるようになり、2021年の『School Rapper 4』では最終3位を記録した。

昨年10月、木浦（モッポ）警察署が大麻の流通・使用容疑でD.Arkを逮捕し、取り調べを行っていると報じられた。

D.Arkの文章全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、D.Arkです。新年あけましておめでとうございます！

これまで沈黙していた内容について、気になっている方々のためにお話ししようと思います。

虚偽事実に苦しめられながらも、胸を張れるだけ胸を張ってすべての調査を終え、精密検査についてもすべて嫌疑なしという結果が出て、胸を張って音楽作業だけをしています。

単純吸引の疑いによって不当に調査を受け、家宅捜索や携帯電話のフォレンジックまで行われましたが、その結果として潔白を証明したと思っています。最初から流通は調査内容にもない誇張された誤報でしたが、すぐに弁明するよりも真実が明らかになることを待ちました。

実は15歳の頃から悪意ある報道を多く経験したため、相次いで生じた誤報についてもかなり慣れています。

このような調査を受け、誤報が出て非難を受けることについては、私の責任が大きいと考え、反省しています。

これからは、このような疑惑すら生じないよう正しく生き、世の中とのコミュニケーションは音楽でしようと思います。

私を信じて応援してくださった方々、ありがとうございます。

改めて、新年あけましておめでとうございます。愛しています！

