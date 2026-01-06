BTS・V、誕生日に“善行リレー”が拡大！世界中のファンが寄付活動を展開 | RBB TODAY

BTS・Vの誕生日を記念し、世界各国のファンが寄付リレーで善行をつなげ、温かな感動を届けている。

V個人のお祝いにとどまらず、ホームレス支援、子ども支援、医療研究、環境保護にいたるまで活動の輪が広がっている。

Vのグローバルファンベース「V Union」と韓国ファンベース「V INSIDE」は、非営利団体「ビッグイシュー・コリア」のホームレス支援キャンペーンに3年連続で参加し、寄付金を届けた。

（画像＝Vファンベース）

イギリスでは、V Unionと英ファンベース「KTH_UK」がVの誕生日を記念して英国がん研究財団へ寄付を実施した。スペインのファンベース「BTS V Spain」も、ホームレス支援団体HOGAR SÍに2年連続で寄付し、住宅・健康・雇用・福祉連携プログラムを支援した。

日本のファンベース「TAETAE VOTING JP」は、「Vがセーブ・ザ・チルドレンを定期後援していることに感動した」とし、同団体に寄付を行ったことを報告した。

（画像＝Vファンベース）

アジア地域では、「物品支援」や「現地ボランティア」が目立った。タイの「BTSV_TH」「OurbelovedV」「VotingforVTH」は、チェンマイの子どもたちのために毛布500枚を寄贈した。

ネパールのファンベース「KTH Nepal」は山岳地帯の中学校生93人に制服セーターを支援し、米・水・お菓子などを含む食料品100セットも配布した。ミャンマーの「BTS V Myanmar」は200世帯に米・食用油・卵などの生活必需品を支援した。

フィリピンの「V’s Angels」チームは、ザンバレスとラスピニャス地域の子どもたちを対象にボランティア活動とプレゼント配布を実施。救世軍教会へ寄付金とプレゼントも届け、さらに洪水被害支援として赤十字へ寄付、保護犬支援まで行った。

スリランカの「KTH Sri Lanka」は、児童保護慈善団体リトル・ハーツ財団へ3年連続で寄付。インドの「Team INDIA」は、小児がん患者の支援団体ICSに寄付を行い、治療が困難な子どもたちを支援した。

アラブ圏ファンベース「THV MENA」は、イエメンとソマリアで給水用タンク設置と寄付を実施し、スーダンでは困難な状況にある100人へ食事を提供した。

環境・動物保護にまで広がるプロジェクトも注目される。アメリカのファンベース「thvgirlsgive」は、カリフォルニアの海洋哺乳類センターに寄付し、アシカやオットセイの救助活動を支援。「Taehyung Indonesia」はジャカルタ・プラムカ島のサンゴ植栽プロジェクトに参加し、海洋生態系の回復に貢献した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

