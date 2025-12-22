“ヒョプ様”こと俳優チェ・ジョンヒョプ、生活に困窮する人々のため1000万ウォン寄付「希望を届けたい」 | RBB TODAY

俳優のチェ・ジョンヒョプが、温かな寄付を行った。

12月22日、愛の実・社会福祉共同募金会は、2025年年末キャンペーンの広告モデルとして活動中のチェ・ジョンヒョプが、1000万ウォン（約100万円）を寄付したと明らかにした。

チェ・ジョンヒョプは、年末キャンペーン広告を通じて分かち合いのメッセージを届けてきたのに続き、今回、自ら温かな支援を実践することとなった。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジョンヒョプ

彼は「愛の実の広告モデルとして活動する中で、むしろ自分自身が温かいエネルギーをもらった」とコメント。

さらに「寒い冬に、少しでも隣人の方々に希望を届けたいという思いから寄付を決めた。広告撮影から寄付まで、分かち合いの文化を広げる一助になれたことを光栄に思う」と語った。

今回寄せられた寄付金は、生活に困窮する人々の冬季の暖房支援や、生活の安全を支えるために活用される予定だ。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

