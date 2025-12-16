色香漂うドレスから“意外なボリューム感”…IVE・ウォニョン、華奢ボディとのギャップに釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、圧倒的な美貌で視線を奪った。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラックのドレスに身を包み、メイクを受けているウォニョンの姿が収められている。華奢な肩やデコルテラインを大胆に見せた装いが、色香漂う大人の雰囲気を一層引き立てた。

胸元が開いたトップスからは意外なボリューム感がのぞき、細身のスタイルとのギャップが見る者の視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「美しい…」「女神だ」「本当に理想がつまってる」「細いのにこのバランスは反則」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後はアジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

