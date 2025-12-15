自社アンダーウェア“実着用”で話題の韓国女優、8年交際の過去を初告白「聞かれなかったから…」 | RBB TODAY

自身のアンダーウェアブランドのモデルを自ら務めたことで注目を集める女優ソン・ジヒョが、実は8年間にわたって交際していたことが明らかになった。

人気バラエティ番組『ランニングマン』のメンバーにも一切知られないまま、恋愛を続けていたという。

12月14日に韓国で放送された『ランニングマン』では、ソン・ジヒョの思いがけない恋愛エピソードが公開された。

この日の放送で、移動中の車内にてタレントのチ・ソクジンがソン・ジヒョに「最後の恋愛はいつ？」と質問。ソン・ジヒョは「4～5年前くらい」と答えた。

（画像＝『ランニングマン』）ソン・ジヒョ（左）

するとチ・ソクジンが「4～5年前に？どれくらい付き合ったの？」と聞き返し、ソン・ジヒョは「長く付き合った。8年付き合った」と明かし、周囲を驚かせた。

さらに驚くべきことに、その交際期間は『ランニングマン』の撮影時期とも重なっていたにもかかわらず、出演メンバーの中で誰一人気づいていなかったという。この事実を最初に知ったチ・ソクジンは、まったく想像していなかった様子で、呆然とした表情のまま何度も独り言をつぶやいていた。

ソン・ジヒョは「聞かれなかったから、私も話さなかっただけ」と淡々と語った。一方、チ・ソクジンは「本当に知らなかった。僕らに隠れてそんなふうに付き合ってたのか。すごいな。いや、本当にショックだ」と、驚きを隠せない様子だった。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ジヒョ プロフィール

1981年8月15日生まれ。本名チョン・スヨン。2001年に雑誌モデルでデビュー。代表作はドラマ『宮（クン）～Love in Palace』『朱蒙』（2006年）、映画『霜花店（サンファジョム） 運命、その愛』（2008年）など。2021年には自身のショートヘアやスタイリングをめぐり、ネット上で事務所に対する批判コメントが殺到する事態となり、話題になった。2024年12月には、8年間準備したというアンダーウェアブランド「NINA.SSONG」を立ち上げた。

■【写真】ソン・ジヒョ、自身の下着ブランド「実使用」で猛アピール

■【写真】ソン・ジヒョ、超“ぴちぴち”レギンス

■【写真】ソン・ジヒョ、体型キープの秘訣は“空腹に酒”!?