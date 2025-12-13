「直視できない」Billlie・ツキ、“網タイツ”姿を下から…色気漂う大胆ショットにファン悶絶【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、色気漂う姿を披露した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ナニ″レヽす(キ♡」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、オーバーサイズのレイヤード風パーカーにミニスカート、網タイツを合わせたツキの姿が収められている。チョーカーと細フレームのメガネまで組み合わせた、どこかダークな雰囲気が印象的だ。

さらに、下から撮影した個性的なショットや、肩を見せてカメラを見つめる姿からは色っぽいムードが漂い、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「美しい」「えぐいです」「眼福」「直視できない…」といった反応が寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、11月25日（現地時間）にスペイン・バルセロナで開催された「Korea Spotlight 2025」に出演した。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

