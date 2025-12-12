YOASOBIのikura（Lilas）と歌手ZICO、デュエット曲のリリースを発表　日韓トップアーティストのコラボ | RBB TODAY

韓国を代表するアーティストZICOと、日本の人気ミュージシャンLilas（リラ、YOASOBIのボーカルikura）が、デュエット曲をリリースする。

12月12日、ZICOは公式SNSを通じて、Lilasと共に制作した新デジタルシングル『DUET』を来る12月19日にリリースすると自ら発表した。

Lilasも「I’d love to, Let’s DUET!（いいね、デュエットしよう！）」というコメントとともに、ZICOの「デュエット招待状」を手にした写真をSNSに投稿し、注目を集めた。

（写真＝Lilas Instagram）

先立ってZICOは、SNSやYouTubeチャンネルを通じて新曲制作中である近況を伝えていた。映像の中で「（曲は）すごくいいのに、一緒にやる人が見つからなかった」と語り、新曲がデュエット曲であることを示唆していた。

以降、複数のアーティストがZICOから受け取った「デュエット招待状」を認証する投稿を行い、関心を集めた。コ・ギョンピョやLE SSERAFIM、BOYNEXTDOORのソンホ、IVEのレイ、ENHYPEN、iznaなどが、「LET’S DUET」という文言が書かれた招待状と共に撮影した写真を公開した。

ZICOのコラボ相手に対する関心が高まるなか、Lilasがその相手であることが明らかになった。

（写真提供＝OSEN）ZICO

異なる音楽シーンを代表する日韓トップアーティストによるデュエット曲『DUET』が、どのような化学反応を生み出すのか、期待が高まっている。

■【写真】YOASOBI・ikura、韓国ファッション誌に登場！

■【写真】YOASOBI、初の韓国公演が大成功！現地ファンも熱狂

■ZICO、共演者驚きの太っ腹エピソード明かす「1番多く出そう」