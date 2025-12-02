IVE、デビュー4周年を祝福！記念ライブ配信でファンに感謝「DIVEの健康と幸せを願っています」 | RBB TODAY

IVEが、ファンとともにデビュー4周年を祝った。

IVEは12月1日にデビュー4周年を迎え、グローバルKカルチャープラットフォーム「Berriz」を通じて、スペシャルライブ「♡IVE DEBUT 4TH ANNIVERSARY♡」 を配信し、特別なデビュー記念日を過ごした。

IVEは、「いつも応援してくれるDIVE（ファンダム名）のおかげでこんなに幸せな4周年を迎えることができた」と感謝を伝え、ケーキのロウソクを吹き消して願い事をしながら和やかにライブがスタートした。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

この日IVEは“4周年”にちなみ、数字の“4”をテーマにしたさまざまなコーナーを展開した。最初のコーナーではビンゴゲームに挑戦し、事前にメンバーが作成した各メンバーに関連するキーワードがどれだけ一致するかを当てる企画を行った。ユジンのターンでは「犬」「ピョンピョン地球娯楽室」「クライムシーン」などのキーワードが登場。メンバー全員が納得しスムーズにゲームが進行し、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」ソウル公演で公開されたユジンのソロ曲『Force』が出ると、ウォニョン、リズ、イソが一斉にビンゴを完成させ歓声が上がった。

続くガウルのターンではリズがセンスを発揮して1位を獲得。レイのターンでは「暴走モルモット」「TikTok」など、今年レイが“トレンド最先端”として活躍したことを証明する単語が並んだ。メンバー同士が選んだキーワードを通して、好きなものや2025年の思い出を語り合う温かい時間となった。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

次のコーナーでは、事前に実施された「DIVEアンケート」の結果を当てるクイズに挑戦した。まず「DIVEが好きな『1.2.3 IVE』（自主コンテンツ）のエピソードTOP3」を全問正解し、当時の撮影裏話も明かすなどファンを喜ばせた。

続いて「DIVEが好きなIVEの収録曲」では、1位の『Shine With Me』を即座に当て、「コンサートのステージが忘れられない」というファンの意見に共感した。また「DIVEが好きなIVEのMV」では2つ正解し、ファンとの“抜群の相性”を証明した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

最後に、DIVEへ応援メッセージを伝えるコーナーを通じてIVEは「健康が一番大切。DIVEの健康と幸せを願っています」など、温かな気持ちが込められたメッセージが並んだ。動画の最後には「IVEとDIVEが一緒に歩んできて、もう4年も経ったなんて信じられないけど、こうして一緒に過ごせることが本当に幸せ。これからも、あっという間に過ぎていく時間の中で、DIVEともっと意味のある時間を重ねていきたい」と語り、ライブを締めくくった。

ライブ終了後には、IVE公式YouTubeで4周年を記念したゲーム＆トークのリアリティコンテンツや、デビュー前最後の月末評価で披露した『That's My Girl』のダンス動画とリアクション動画が公開され、さらにファンを喜ばせた。

なお、IVEは12月6日に台湾・高雄（カオシュン）のナショナルスタジアムで開催される「Asia Artist Awards 2025（AAA）」に出演する予定だ。

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

