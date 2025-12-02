ジェジュン、日本ツアー完走！14曲の日本語ステージで証明した“レジェンド”の貫禄 | RBB TODAY

ジェジュンが、日本のファンと特別な時間を過ごした。

ジェジュンは最近、日本で開催された単独アリーナツアー「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”」を成功裏に終えた。

日本6thシングル『Rhapsody』のリリースに合わせて開催された今回のツアーは、東京をはじめ、福岡、神奈川、大阪の4都市で計8公演を実施。ジェジュンは10月18日に東京・国立代々木競技場でツアーの幕を上げ、30日の大阪・Asueアリーナ大阪でフィナーレを飾り、日本での変わらぬ人気を証明した。

公演は、新曲『Rhapsody』を含む全19曲で構成され、そのうち14曲を日本語曲で披露し、現地ファンへの深い配慮を感じさせるステージとなった。

『Rhapsody』は、iTunes日本「デイリーアルバム」、mora「総合デイリーアルバム」、Billboard Japan「ダウンロードアルバム」など各種ランキングで1位を獲得した。さらに、オリコン「週間アルバムランキング」「週間デジタルアルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」の3部門で1位（10月27日付）を獲得し、通算3度目となる「週間合算アルバム」1位を記録するなど、圧巻の実力を見せつけた。

アリーナツアーを成功裏に終えたジェジュンは、12月6日に中国・北京でファンミーティングを開催する。続く25日にはマカオで開催される「2025 iNKODE TO PLAY ：Christmas Show」に出演し、ファンと温かい年末を過ごす予定だ。

なお、ジェジュンはKBS2のバラエティ番組「新商品発売～コンビニレストラン」やユーチューブコンテンツ「ジェチング」をはじめ、12月12日にはJTBCの新番組「キム・ジェジュンの希望コード」（原題）がスタートするなど、年末まで精力的な活動を続けていく。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

