FRUITS ZIPPER、“初”の韓国公演に期待高まる！アジアツアーがいよいよフィナーレ | RBB TODAY

日本の人気ガールズグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の“初”韓国公演が、ついに2日後に迫った。

FRUITS ZIPPERは11月29日、ソウル・光云（クァンウン）大学 東海文化芸術館で、初のアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 “We are FRUITS ZIPPER”」（以下、「We are FRUITS ZIPPER」）を開催し、韓国のファンと直接対面する。

「We are FRUITS ZIPPER」は、台北、上海をめぐり、ソウルでフィナーレを迎えるデビュー後初のアジアツアー。特に、FRUITS ZIPPERが韓国のファンと対面するのは今回が初めてで注目が集まっている。

（写真＝FRUITS ZIPPER公式X）

代表曲『NEW KAWAII』をはじめ、TikTokで累計再生数30億回を突破した『わたしの一番かわいいところ』、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に選ばれた『はちゃめちゃわちゃライフ！』など、15曲以上の豊富なセットリストを用意しており、期待が高まっている。

また、公演会場内にはKAWAII LAB.のグローバルメンバーシップブースが設けられ、フォトチケットを贈呈するイベントも実施される。

なお、FRUITS ZIPPERは、アソビシステムのアイドル発掘・育成プロジェクト「KAWAII LAB.」から2022年4月にデビューした7人組ガールズグループ。「原宿から世界へ」をスローガンに掲げ、文化が交差する個性豊かな街・原宿から“NEW KAWAII”を世界に発信している。

そんなFRUITS ZIPPERは、12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場が決定。2026年2月には東京ドームでの初公演も予定しており、破竹の勢いで活動の幅を広げている。

（記事提供＝OSEN）

■「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」の声も 佐藤健が韓国で炎上のワケ

■【写真】キンプリ・永瀬廉、韓国俳優と“友情ショット”

■【写真】小栗旬、韓国女優と美男美女2SHOT！