Netflixの大ヒット作『イカゲーム』、アメリカ版制作へ！ロサンゼルスで来年撮影開始と現地報道 | RBB TODAY

Netflixの大ヒット作『イカゲーム』のアメリカ版シリーズの制作が決定した。

11月20日（現地時間）、複数の海外メディアは、映画・テレビ産業連合（Film and Television Industry Alliance／FTIA）ウェブサイトで公開された情報を引用し、『イカゲーム』アメリカ版シリーズの制作スケジュールを一斉に報じた。

報道によると、タイトルは『Squid Game: America』（原題）で、撮影開始日は2026年2月26日。撮影地はロサンゼルスで、制作陣には『イカゲーム』を手掛けたファン・ドンヒョク監督と、ハリウッドの名匠デヴィッド・フィンチャー監督の名前が並んでいる。

デヴィッド・フィンチャー監督は、映画『セブン』『ファイト・クラブ』『パニック・ルーム』『ゾディアック』『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』『ソーシャル・ネットワーク』『ゴーン・ガール』など、卓越した作品で知られる巨匠。そんな彼が『Squid Game: America』のメガホンを取るとあって、期待が一段と高まっている。

（写真提供＝OSEN）『イカゲーム』シーズン3制作発表会の様子

なお、今年6月に公開された『イカゲーム』シーズン3は、公開からわずか1日で93カ国の総合1位を記録する快挙を達成した。

