元湘南ソン・ボムグンらJ経験者も多数選出！韓国Kリーグ、2025年シーズン年間表彰の最終候補を発表 | RBB TODAY

韓国Kリーグの表彰候補が発表された。
韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は「ハナ銀行 Kリーグ 2025大賞授賞式」を控え、11月19日にKリーグ個人賞候補選定委員会（以下、委員会）を開き、2025年シーズンのKリーグ1、Kリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンの候補を各部門3倍の数で選定した。
委員会は連盟の技術委員会（TSG）構成委員、取材記者、解説委員など、今季Kリーグの現場で多くの試合を見守った専門家で構成されている。
委員会では各クラブが提出した部門別候補リストを基に、記録指標と活躍ぶりを考慮して候補選定作業を終えた。
選ばれた候補は11月24日から、各クラブ監督（30％）、キャプテン（30％）、メディア（40％）の投票を通じて受賞者を決める。
Kリーグ1、Kリーグ2のベストイレブンは授賞式当日の12月1日午前に事前公開する予定であり、MVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞の受賞者は同日午後3時、ソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで開かれる「ハナ銀行 Kリーグ 2025大賞授賞式」で発表される。
MVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞は各1名、ベストイレブンはGK1人、DF4人、MF4人、FW2人が表彰される。ベストイレブンのDFとMFはポジションを「左」「右」「中央」と区分し、表彰者を決定する。
Kリーグ1 年間表彰 最終候補
―MVP候補（3人）
パク・ジンソプ（全北現代モータース）
パブロ・サブバッグ（水原FC）
イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
―ヤングプレーヤー賞候補（3人）
イ・スンウォン（江原FC）
チェ・ヒョヌ（FC安養）
ファン・ドユン（FCソウル）
―監督賞候補（3人）
グスタボ・ポジェ（全北現代モータース）
ユ・ビョンフン（FC安養）
ファン・ソンホン（大田ハナシチズン）
―ベストイレブン候補
△GK（3人）
キム・ギョンミン（光州FC）
ソン・ボムグン（全北現代モータース）
ファン・インジェ（浦項スティーラーズ）
△左DF（3人）
キム・ジンス（FCソウル）
キム・テヒョン（全北現代モータース）
イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）
△中央DF（6人）
ビョン・ジュンス（光州FC）
アントン・クリボチュク（大田ハナシチズン）
ヤザン・アルアラブ（FCソウル）
イ・チャンヨン（FC安養）
チョン・ミングァン（浦項スティーラーズ）
ホン・ジョンホ（全北現代モータース）
△右DF（3人）
キム・ムンファン（大田ハナシチズン）
キム・テファン（全北現代モータース）
チョ・ソングォン（光州FC）
△左MF（3人）
キム・スンソプ（済州ユナイテッド）
ソン・ミンギュ（全北現代モータース）
ウィリアン（水原FC）
△中央MF（6人）
キム・ボンス（大田ハナシチズン）
キム・ジンギュ（全北現代モータース）
パク・ジンソプ（全北現代モータース）
セシーニャ（大邱FC）
オーベルダン（浦項スティーラーズ）
トーマス・アウデ・コッテ（FC安養）
△右MF（3人）
カン・サンユン（全北現代モータース）
モ・ジェヒョン（江原FC）
ムン・ソンミン（FCソウル）
△FW（6人）
ブルーノ・モタ（FC安養）
パブロ・サブバッグ（水原FC）
イ・ドンギョン（蔚山HD FC）
イ・ホジェ（浦項スティーラーズ）
チョン・ジヌ（全北現代モータース）
チュ・ミンギュ（大田ハナシチズン）
Kリーグ2 年間表彰 最終候補
―MVP候補（3人）
バルディビア（全南ドラゴンズ）
エウレー（ソウルイーランドFC）
ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）
―ヤングプレーヤー賞候補（3人）
パク・スンホ（仁川ユナイテッド）
ペク・ジウン（ソウルイーランドFC）
イ・ゴンヒ（水原三星ブルーウィングス）
―監督賞候補（3人）
ユン・ジョンファン（仁川ユナイテッド）
イ・ヨンミン（富川FC1995）
チョン・ギョンジュン（城南FC）
―ベストイレブン候補
△GK（3人）
ミン・ソンジュン（仁川ユナイテッド）
ヤン・ハンビン（城南FC）
ヤン・ヒョンモ（水原三星ブルーウィングス）
△左DF（3人）
キム・イェソン（全南ドラゴンズ）
イ・キジェ（水原三星ブルーウィングス）
イ・ジュヨン（仁川ユナイテッド）
△中央DF（6人）
キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）
キム・オギュ（ソウルイーランドFC）
レオ・アンドラーデ（水原三星ブルーウィングス）
ベニシオ・トーマス（城南FC）
チョ・ウィジェ（釜山アイパーク）
ホン・ソンウク（富川FC1995）
△右DF（3人）
シン・ジェウォン（城南FC）
イ・ゴンヒ（水原三星ブルーウィングス）
チャン・ホイク（釜山アイパーク）
△左MF（3人）
パク・ジウォン（水原FC）
パク・チャンジュン（富川FC1995）
ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）
△中央MF（6人）
バルディビア（全南ドラゴンズ）
パク・チャンファン（ソウルイーランドFC）
パク・ヒョンビン（富川FC1995）
ソ・ジェミン（ソウルイーランドFC）
イ・ギュソン（水原三星ブルーウィングス）
イ・ミョンジュ（仁川ユナイテッド）
△右MF（3人）
マテウス・セラフィム（水原三星ブルーウィングス）
エウレー（ソウルイーランドFC）
フェシン（釜山アイパーク）
△FW（6人）
ルイス・ミナ（金浦FC）
ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）
ロドリゴ・バッサーニ（富川FC1995）
スタニスラフ・イリュチェンコ（水原FC）
ロナン（全南ドラゴンズ）
レオナルド・ルイス（城南FC）
（文＝ピッチコミュニケーションズ）