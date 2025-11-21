元湘南ソン・ボムグンらJ経験者も多数選出！韓国Kリーグ、2025年シーズン年間表彰の最終候補を発表 | RBB TODAY

韓国Kリーグの表彰候補が発表された。

韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は「ハナ銀行 Kリーグ 2025大賞授賞式」を控え、11月19日にKリーグ個人賞候補選定委員会（以下、委員会）を開き、2025年シーズンのKリーグ1、Kリーグ2のMVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞、ベストイレブンの候補を各部門3倍の数で選定した。

委員会は連盟の技術委員会（TSG）構成委員、取材記者、解説委員など、今季Kリーグの現場で多くの試合を見守った専門家で構成されている。

委員会では各クラブが提出した部門別候補リストを基に、記録指標と活躍ぶりを考慮して候補選定作業を終えた。

選ばれた候補は11月24日から、各クラブ監督（30％）、キャプテン（30％）、メディア（40％）の投票を通じて受賞者を決める。

Kリーグ1、Kリーグ2のベストイレブンは授賞式当日の12月1日午前に事前公開する予定であり、MVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞の受賞者は同日午後3時、ソウル弘恩洞（ホンウンドン）のスイスグランドホテルで開かれる「ハナ銀行 Kリーグ 2025大賞授賞式」で発表される。

MVP、ヤングプレーヤー賞、監督賞は各1名、ベストイレブンはGK1人、DF4人、MF4人、FW2人が表彰される。ベストイレブンのDFとMFはポジションを「左」「右」「中央」と区分し、表彰者を決定する。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）左からユン・ジョンファン監督、ソン・ボムグン、ファン・ソンホン監督

Kリーグ1 年間表彰 最終候補

―MVP候補（3人）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

パブロ・サブバッグ（水原FC）

イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

―ヤングプレーヤー賞候補（3人）

イ・スンウォン（江原FC）

チェ・ヒョヌ（FC安養）

ファン・ドユン（FCソウル）

―監督賞候補（3人）

グスタボ・ポジェ（全北現代モータース）

ユ・ビョンフン（FC安養）

ファン・ソンホン（大田ハナシチズン）

―ベストイレブン候補

△GK（3人）

キム・ギョンミン（光州FC）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

ファン・インジェ（浦項スティーラーズ）

△左DF（3人）

キム・ジンス（FCソウル）

キム・テヒョン（全北現代モータース）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

△中央DF（6人）

ビョン・ジュンス（光州FC）

アントン・クリボチュク（大田ハナシチズン）

ヤザン・アルアラブ（FCソウル）

イ・チャンヨン（FC安養）

チョン・ミングァン（浦項スティーラーズ）

ホン・ジョンホ（全北現代モータース）

△右DF（3人）

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・テファン（全北現代モータース）

チョ・ソングォン（光州FC）

△左MF（3人）

キム・スンソプ（済州ユナイテッド）

ソン・ミンギュ（全北現代モータース）

ウィリアン（水原FC）

△中央MF（6人）

キム・ボンス（大田ハナシチズン）

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

セシーニャ（大邱FC）

オーベルダン（浦項スティーラーズ）

トーマス・アウデ・コッテ（FC安養）

△右MF（3人）

カン・サンユン（全北現代モータース）

モ・ジェヒョン（江原FC）

ムン・ソンミン（FCソウル）

△FW（6人）

ブルーノ・モタ（FC安養）

パブロ・サブバッグ（水原FC）

イ・ドンギョン（蔚山HD FC）

イ・ホジェ（浦項スティーラーズ）

チョン・ジヌ（全北現代モータース）

チュ・ミンギュ（大田ハナシチズン）

Kリーグ2 年間表彰 最終候補

―MVP候補（3人）

バルディビア（全南ドラゴンズ）

エウレー（ソウルイーランドFC）

ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）

―ヤングプレーヤー賞候補（3人）

パク・スンホ（仁川ユナイテッド）

ペク・ジウン（ソウルイーランドFC）

イ・ゴンヒ（水原三星ブルーウィングス）

―監督賞候補（3人）

ユン・ジョンファン（仁川ユナイテッド）

イ・ヨンミン（富川FC1995）

チョン・ギョンジュン（城南FC）

―ベストイレブン候補

△GK（3人）

ミン・ソンジュン（仁川ユナイテッド）

ヤン・ハンビン（城南FC）

ヤン・ヒョンモ（水原三星ブルーウィングス）

△左DF（3人）

キム・イェソン（全南ドラゴンズ）

イ・キジェ（水原三星ブルーウィングス）

イ・ジュヨン（仁川ユナイテッド）

△中央DF（6人）

キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）

キム・オギュ（ソウルイーランドFC）

レオ・アンドラーデ（水原三星ブルーウィングス）

ベニシオ・トーマス（城南FC）

チョ・ウィジェ（釜山アイパーク）

ホン・ソンウク（富川FC1995）

△右DF（3人）

シン・ジェウォン（城南FC）

イ・ゴンヒ（水原三星ブルーウィングス）

チャン・ホイク（釜山アイパーク）

△左MF（3人）

パク・ジウォン（水原FC）

パク・チャンジュン（富川FC1995）

ジェルソ・フェルナンデス（仁川ユナイテッド）

△中央MF（6人）

バルディビア（全南ドラゴンズ）

パク・チャンファン（ソウルイーランドFC）

パク・ヒョンビン（富川FC1995）

ソ・ジェミン（ソウルイーランドFC）

イ・ギュソン（水原三星ブルーウィングス）

イ・ミョンジュ（仁川ユナイテッド）

△右MF（3人）

マテウス・セラフィム（水原三星ブルーウィングス）

エウレー（ソウルイーランドFC）

フェシン（釜山アイパーク）

△FW（6人）

ルイス・ミナ（金浦FC）

ステファン・ムゴシャ（仁川ユナイテッド）

ロドリゴ・バッサーニ（富川FC1995）

スタニスラフ・イリュチェンコ（水原FC）

ロナン（全南ドラゴンズ）

レオナルド・ルイス（城南FC）

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

■Kリーグ、来季より外国籍選手の保有上限撤廃

■Kリーグ、外国籍GK登録を27年ぶりに解禁へ

■Kリーグ年俸1位は元マンUリンガード。金額は？