「日本にまた来て！」侍ジャパンと激闘の韓国代表を応援！21歳人気チアの美貌に「ジュウンちゃん最高」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

東京ドームで野球韓国代表の応援団を務めたチアガール、イ・ジュウンの美貌が話題だ。

イ・ジュウンは最近、自身のインスタグラムを更新。

韓国国旗や赤いハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、東京ドームの観客席で撮った侍ジャパンの公式マスコット「応援侍たまベヱ」とのツーショットや、イ・ジュウンの応援風景が映された日本の中継画面などが並んでいる。イ・ジュウンは11月15～16日に行われた日本対韓国の強化試合に韓国の応援団の一員として参加し、選手たちに熱いエールを送っていた。

頭には白いリボンを着け、韓国代表ユニホームに白のショートパンツというチアリーディングを披露したイ・ジュウン。思わず二度見してしまうようなビジュアルやスタイルの良さに、ファンからは「可愛すぎるのよ」「日本にまた来て」「ジュウンちゃんが最高」「美しすぎる…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ジュウンInstagram）

イ・ジュウンは2004年7月24日生まれの21歳で、2023年よりチアガールとしての活動を始めた。過去にKIAタイガースのチアを務めた際、KIAの試合中に踊る「ピキピキダンス」がティックトックなどSNSを通じて世界的に流行したことで、一躍注目を集める存在に。2025年シーズンより台湾プロ野球の富邦ガーディアンズの応援団「Fubon Angels」、韓国プロ野球のLGツインズの応援団で活動している。

