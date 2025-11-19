俳優イ・ジョンソク、行動もまさに“王子”…出演ドラマのスタッフに高級ホテルの食事券プレゼント | RBB TODAY

俳優イ・ジョンソクが、出演ドラマのスタッフに高価なホテル食事券をプレゼントした。

去る11月18日、Disney＋オリジナルドラマ『再婚承認を要求します』のあるスタッフのSNSには、「ありがとうございます」というコメントとともにイ・ジョンソクから受け取った手紙とプレゼントが公開された。

公開された手紙でイ・ジョンソクは、スタッフに「皆さんお疲れ様でした。ドタバタと終わらなさそうだった『再婚承認を要求します』が無事に撮影を終えました」と綴った。

イ・ジョンソクは、「個人的には1つ1つの場面に非常に悩み、難しかったドラマだったと思います。これまで韓国になかったジャンルを一緒に作る分、困難もともに経験しましたが、皆さんの苦労のおかげで無事に終えることができたと思います。ありがとうございます」とクランクアップの感想を述べた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンソク

（写真＝ウォルト・ディズニー・カンパニー・コリア）イ・ジョンソク

続けて、彼は「皆さんと2つの季節を過ごしながら、応援され、応援しながら苦楽をともにした俳優としてご飯を一食おごりたいと思い、せめてこうして気持ちを伝えます。僕の気持ちが伝わることを願いながら…♡-ハインリジョンソク」と伝えた。

イ・ジョンソクは、手紙とともにある高級ホテルの食事券を渡し、制作スタッフに感謝を表した。

なお、イ・ジョンソクが出演する『再婚承認を要求します』は、韓国のロマンスファンタジージャンルの代名詞である同名の人気ウェブ小説、ウェブ漫画を原作にした作品だ。

東大帝国の完璧な皇后、ナビエ（演者シン・ミナ）が逃亡した奴隷、ラスター（演者イ・セヨン）と恋に落ちた皇帝、ソビエシュ（演者チュ・ジフン）から離婚を言い渡され、これを受諾する代わりに西王国の王子、ハインリ（演者イ・ジョンソク）との再婚の承認を要求する物語として期待が高まっている。来る2026年に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。

