「日本は世界トップ級、韓国はそのレベルにない」ガーナ監督の衝撃発言の一部始終 | RBB TODAY

「日本は高いレベルのチームだが、韓国とガーナはまだそうではない」。ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表に惜敗したガーナ代表の指揮官オットー・アッド監督は、アジア2連戦を通じて対戦した韓国と日本の差を、飾らずに明らかにした。

アッド監督は11月18日、ソウル・ワールドカップ競技場で行われた韓国とのAマッチで0対1の敗戦を喫した後の記者会見で、韓国と日本の比較を求めた韓国記者の質問に対して「率直に申し上げるなら、日本は非常に強いチームだ。（先月）ブラジルとの試合でも勝利した。ブラジルは簡単に負けるチームではないのに良い試合を見せた」と述べ、「日本が高いレベルにあるチームだと感じた。どのチームと対戦しても強いチームであることを証明した。レベルの観点では、韓国とガーナはまだその程度に到達したとは見ない」と語った。

ソン・フンミンとアッド監督

ガーナは主力選手の多数が負傷で抜けたが、韓国を相手にタイトな守備と鋭いカウンターを見せた。11月14日の日本戦で0対2で敗れた時と比べると、コンディションも良く見えた。二度も韓国のゴールネットを揺らしたが、オフサイド判定に涙をのんだ。結局、後半18分、イ・ガンインの左足クロスの場面でイ・テソクの動きを阻止できず、イ・テソクにヘディング決勝ゴールを許した。

アッド監督は試合直後、過去にハンブルク監督時代に師弟の縁を結んだソン・フンミンとピッチで会話を交わした。

「ソン・フンミンに勝利を祝うと言った。本人からは“韓国に来たが、どうか”と聞かれた。人々は親切で、ソウルも印象的な都市だと答えた。そして（過去に縁のある）チャ・ドゥリ現ファソンFC監督からも電話番号も聞かれた」と笑った。

以下はアッド監督との一問一答。

―試合の感想は?

「両チームとも良い試合をした。韓国に祝意を伝えたい。試合中、我々もボール支配率を高め、チャンスもあったが生かせなかった。韓国はチャンスが来た時にしっかり生かして勝利した。試合内容は互角であったと見る。韓国はクロスとコーナーキックなどセットプレーの場面で脅威的だった。結局クロスから得点が出た。我々も良いプレッシングとカウンターを何度か見せたが、再度言うなら、韓国が勝ったのはフィニッシュの差であった」

― 3年前のカタールW杯で対戦した韓国と比較すると?

「韓国は（今回）、3人の守備陣を置いてより安定的に運営していた。コンパクトだった。選手構成を見ても3年前から残っている選手もいるが、良い若い選手が台頭してていた。また3人のCBを配置することで、韓国が一方で数的優位を作る状況が発生した。この過程で我々の選手たちがいつ誰をプレスするか、決定するのに難しさを感じた。（現在の選手たちは）長い時間、息を合わせられていなかったため、その決定を下すのも、難しかった。例えばウイングが行くのか、ミッドフィルダーが行くのか、サイドバックが行くのかなど、混乱があった。前半に韓国がボール支配率を高め、より多くのチャンスを得た理由がそこにある。後半開始時は良かったが、失点して雰囲気が落ちた」

― 11月Aマッチで韓国と日本を続けて対戦したが、違いはあるか。

「直接比較するのは難しい。我々は日本と韓国とで、違うフォーメーションとシステムを稼働させたからだ。ただし我々としては、日本戦より韓国戦のほうがチャンスが多かった。率直に申し上げるなら、日本は非常に強いチームである。（先月）ブラジルとの試合でも勝利した。ブラジルは簡単に負けるチームではないのに、良い試合を見せた。日本が高いレベルにあるチームであると感じた。どのチームと会っても強いチームであることを証明した。レベルの観点では、韓国とガーナはまだその程度に到達したとは見ない。ただし、ワールドカップまで時間は残っている。すべての面で発展の余地がある。プレッシングだけでなく、相手に多くのチャンスを与えず、我々が作り上げていく部分などである」

―元教え子のソン・フンミンと会ってどんな話をした?

「ソン・フンミンに勝利を祝うと言った。日常的にどう過ごしているか尋ねた。ソン・フンミンが“韓国に来たが、どうか”と聞いた。人々は親切で、ソウルは印象的な都市であると答えた。そして（過去に縁のある）チャ・ドゥリ現ファソンFC監督の電話番号も聞いた」

