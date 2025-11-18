日本人メンバーも所属！CLOSE YOUR EYES、新AL『blackout』発売初週に“ハーフミリオン”達成 | RBB TODAY

新人ボーイズグループCLOSE YOUR EYESが、驚異的な成長を見せている。

11月11日にリリースされたCLOSE YOUR EYESの3rdミニアルバム『blackout』が、初動売上（発売後1週間の販売量）57万枚を記録した。これは、前作2ndミニアルバム『Snowy Summer』の初動売上と比べて約2倍となる成果で、CLOSE YOUR EYESはデビュー以来の“キャリアハイ”を更新すると同時に“ハーフミリオンセラー”も達成した。

さらに彼らは、デビュー7か月という短期間で1stミニアルバム『ETERNALT』、2ndミニアルバム『Snowy Summer』、3rdミニアルバム『blackout』をリリース。累計販売枚数は120万枚を突破し、高い人気を証明した。

3rdミニアルバム『blackout』は、限界を打ち破り走り続けるCLOSE YOUR EYESの“成長ストーリー”を描いた作品だ。韓国の音源サイトをはじめ、ワールドワイドiTunesアルバムチャート、ワールドワイドApple Musicアルバムチャートなど、各国のチャートにランクインし存在感を示した。また、ダブルタイトル曲のひとつ『X』のMVは、11月17日時点で再生回数2800万回を突破した。

TikTokでは、DJとして活躍する80代女性がもう一つのダブルタイトル曲『SOB』を演奏する動画が76万回再生を記録。また、『SOB』をBGMに男性が路上でキャットウォークを披露する動画が28万回再生されるなど、CLOSE YOUR EYESを紹介する多くのインフルエンサーたちによるショート動画が数万回以上の再生数を記録し、注目を集めている。

CLOSE YOUR EYESは、『2025 K-WORLD DREAM AWARDS（2025 KWDA）』の「New Vision賞」、『2025年ブランド大賞』の「新人男性アイドル部門」、『2025 TMA』の「Hottest賞」、『TikTok Awards 2025』の「New Wave Artist賞」、『2025 KGMA』の「IS Rookie賞」など、今年開催された授賞式だけで新人賞5冠を獲得し、勢いをさらに加速させている。

なお、CLOSE YOUR EYESは3rdミニアルバム『blackout』のダブルタイトル曲『X』で引き続き活発な活動を展開する予定だ。

