『ボイプラ2』出演のチェ・リブ、12月20日に韓国ファンミ開催決定！ポスター公開 | RBB TODAY

Mnetオーディション番組『BOYS 2 PLANET』に出演したチェ・リブが、来る12月に単独ファンミーティングを開催する。

去る11月17日、所属事務所FNCエンターテインメントは、ファンミーティング「2025 Chuei Li Yu Fan Meeting ‘Drawing Yu’」の開催を明らかにした。同公演は、12月20日14時と19時の2回にわたって、世宗（セジョン）大学大洋（デヤン）ホールで開催される。

ともに公開されたポスターには、絵やパレット、絵の具など、美術に関連する小物の隣で音楽を聴きながら、穏やかな笑みを浮かべているチェ・リブの姿が盛り込まれ、目を引く。

ここに「Drawing Yu」という公演タイトルのタイポグラフィが温かく調和し、チェ・リブが今回のファンミーティングを通じて、彼ならではの物語と色を表現することを予告した。

（写真＝FNCエンターテインメント）チェ・リブ

チェ・リブは、9月に放送を終えた『BOYS 2 PLANET』に出演し、優れたビジュアルと情熱的な態度、成長ストーリーで人気を博した。放送終了後も、さまざまなファッション誌やバラエティ番組からラブコールを受け、多彩な姿を見せている。

また、チェ・リブはファンミーティング開催のニュースに続き、11月18日、公式SNSを通じて「Bunny Liyu's POV」というタイトルのイメージを電撃公開し、多くのファンの好奇心とときめきを刺激した。彼がこれから披露する新しい姿にさらに期待が高まっている。

なお、チェ・リブのファンミーティング「Drawing Yu」のチケットは、11月19日20時からMelonチケットを通じて販売が開始される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】『ボイプラ2』デビューメンバー、暴言＆見下し疑惑

■【画像】防犯カメラ流出映像に『ボイプラ』出演者？

■【画像】『ボイプラ2』出演者、暴行現場での救出劇が話題に