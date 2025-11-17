新郎の正体は？日本リメイクされた『銭の戦争』出演キム・オクビン、高級式場×ダイヤリングで“夫の財力”注目 | RBB TODAY

女優キム・オクビン（38）が11月16日、一般人の婚約者と結婚式を挙げ、“11月の花嫁”としてついに既婚者の仲間入りを果たした。これに伴い、夫の“財力”にも注目が集まっている。

結婚式は両家の親族と親しい知人だけが出席し、非公開で静かに進められた。所属事務所は「新郎は一般人であり、家族への配慮のため、具体的な場所や時間の公開は難しい」と説明している。

しかし結婚式の後、キム・オクビンの夫に対する関心はさらに高まり、オンライン上ではさまざまな推測が飛び交った。特に結婚式がソウル新羅ホテルの高級ウェディングホールで行われたと知られ、注目を集めた。

この会場は、女優チョン・ジヒョンや元フィギュアスケーターのキム・ヨナなどが結婚式を挙げたことで知られる名所だ。さらに、キム・オクビンがSNSでダイヤモンドのウェディングリングを公開したことで、一層話題を呼んでいる。

（写真＝キム・オクビンSNS）

結婚式の前日には、キム・オクビンがSNSを通じてファンへ直接メッセージを伝えた。「恥ずかしくて黙っていようかとも思ったけれど、20年間応援してくれた皆さんに感謝を伝えるのが礼儀だと思った」とし、「夫になる人は、一緒にいるといつも笑顔になれる、優しくて思いやりのある方です」と深い愛情を示した。続けて「これからの時間を大切に育んでいきたい。温かく見守ってほしい」と心境を語った。

キム・オクビンは結婚後も女優としての活動を続ける予定だ。所属事務所も「新しい人生を歩み始めるキム・オクビンに多くの祝福をお願いしたい。今後も変わらず素晴らしい演技でお応えする」と伝えている。

キム・オクビンは2005年の映画『VOICE ヴォイス』でデビューし、『悪女／AKUJO』『コウモリ』、ドラマ『剣と花』『その恋、断固お断りします』『アスダル年代記』や、日本でリメイクされたドラマ『銭の戦争』など、幅広いジャンルで存在感を示してきた。最近はバラエティ番組『ジャングルごはん2』でもセンスを発揮し、多彩な魅力を披露している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】キム・オクビン、美しきウェディングドレス姿

■【画像】キム・オクビン、衝撃の極限ダイエット「2週間、水と塩だけ」

■【写真】お相手は14歳下の日本女性！韓国俳優の「キス5秒前写真」