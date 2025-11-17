LE SSERAFIM、星野源プロデュース楽曲『Kawaii (Prod. Gen Hoshino)』MVが1000万回再生突破！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、日本における圧倒的な人気を再び証明した。

LE SSERAFIMが今年6月に発売した日本4thシングル『DIFFERENT』に収録された日本オリジナル楽曲『Kawaii (Prod. Gen Hoshino)』のMVが、11月16日午後4時頃、ユーチューブで1000万回再生を突破した。

『Kawaii (Prod. Gen Hoshino)』は、6月24日に音源がリリースされ、7月9日午前0時にMVが公開された。Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の主題歌にも起用された本楽曲のMVは、本編映像を使用したスペシャルなコラボレーションとして、世界中で熱い反響を呼んだ。

特に、LE SSERAFIMのメンバーたちが、マイメロディとクロミをイメージしたセットの中でメンバーたちが楽しげに過ごす姿や、普段はグルーブ感あふれるパワフルなパフォーマンスを披露する彼女たちの可愛らしい表情が新鮮な魅力を感じさせる。サビの部分では、「24/7 I gotcha」という歌詞を表した振り付けが登場し、キャッチーで真似したくなるようなパフォーマンスとして大きな人気を集めている。

『Kawaii (Prod. Gen Hoshino)』は、「かわいいとは強さである」、「光と闇は表裏一体であり、等価な存在である」という2つのテーマが込められており、独特なコードチェンジが特徴の楽曲だ。アナログシンセを駆使したダイナミックなビートにポップなメロディが融合した音楽で聴く人を虜にするだけでなく、“かわいさ”と“強さ”、そして“光”と“闇”のすべてを兼ね備えたLE SSERAFIMが未来へと歩むためのアンセムとなり得る楽曲として、世界中から注目を集めている。

同楽曲は、Billboard JAPANのダウンロード・ソング・チャート「Download Songs」（7月2日発表）をはじめとする各種主要チャートで上位圏にチャートインするなど、大きな人気を得た。

LE SSERAFIMは今年4月に韓国・仁川公演で幕を開けた全18地域・27公演にわたるワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演として、11月18日・19日に初の東京ドーム公演を開催する。LE SSERAFIMの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

