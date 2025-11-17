ナナ自宅に凶器持って侵入、母親に“深刻な怪我”負わせた強盗に警察が拘束令状を申請…犯行動機や計画性も捜査中 | RBB TODAY

女優ナナの自宅に侵入し、強盗を試みた男性が、身柄の拘束をめぐって重大な局面を迎えている。

11月16日、韓国メディア『ハンギョレ新聞』が報じたところによると、九里（クリ）警察署は特殊強盗未遂の疑いで調査中の30代男性A氏に対し、拘束令状を申請した。

A氏は15日午前6時頃、京畿道九里市阿川洞（キョンギド・クリシ・アチョンドン）にあるナナの自宅に凶器を所持して侵入し、金品を要求した疑いが持たれている。

当時、室内にはナナ本人と母親がいた。2人はもみ合いの末にA氏を取り押さえ、直ちに警察へ通報したという。

しかし、この過程でナナの母親がA氏から攻撃を受けて“深刻な怪我”を負い意識喪失。その後救急搬送され、治療を受けたのち意識を回復した。ナナ自身も負傷して治療を受けた。

また、通報を受けて警察と消防が現場に出動した際にはA氏も負傷しており、病院で治療を受けた。

警察はA氏の犯行動機や計画性の有無、被害の経緯などについて捜査を続けている。

（写真提供＝OSEN）ナナ

ナナの所属事務所SUBLIMEは公式声明で「ナナの居住地に凶器を所持した強盗が侵入する事件が発生した」と明かし、「凶器を持って侵入したことで、ナナと母親の2人とも重大な危害を受け得る非常に危険な状況だった」と説明した。

続けて「強盗の身体的攻撃によってナナの母親は深刻な負傷で意識を失う事態に陥り、ナナも危機的状況を脱する過程で負傷した。現在、2人とも治療と安定が必要な状態だ」と伝えた。

さらに、「事件の具体的な内容は捜査中の事案で公開が難しく、追加情報は捜査機関の発表に従う予定だ。現在、すべての事実関係は警察で徹底的に調査中であり、当社は捜査機関に誠実に協力している」としつつ、「被害者と家族の安定が最優先であるため、本事件に関連した無分別な憶測、虚偽事実の流布、プライバシー侵害性の内容は深刻な二次被害を引き起こす可能性がありますので、ご遠慮いただきたい」と警告した。

事件当初は一部メディアを中心に「健康に大きな問題はない」とする報道もあった。しかし、事務所がナナの母親の意識喪失とナナ自身の負傷を明らかにしたことで、事態の深刻さがようやく明確になった格好だ。

凶器を持った強盗が自宅に侵入し、もみ合いの末に母親が意識を失うほど負傷するという状況は、ナナと家族にとって大きな衝撃だったことは想像に難くない。

ナナと母親の被害が伝わると、ファンからは心配の声が相次いだ。SNS上では「2人が無事であることを願っている」「どうか早く回復を」など、温かいメッセージが寄せられている。

予期せぬ強盗侵入という極限の状況の中、冷静に対処し危機を乗り越えたナナと母親に、一日も早く平穏な日常が戻ることを願いたい。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

