アニメから飛び出してきた？&TEAM・ニコラス、非現実的な美しさに「私の限界を試しに来てる」【PHOTO】 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
アニメから飛び出してきた？&TEAM・ニコラス、非現実的な美しさに「私の限界を試しに来てる」【PHOTO】

ボーイズグループ&TEAMのメンバー、ニコラスが非現実的な美しさでファンを虜にした。

11月16日、ニコラスは&TEAMの公式インスタグラムを更新。

キャプションには「『ショー！K-POPの中心』」と複数の音符の絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、&TEAMが去る11月15日に放送された音楽番組『ショー！K-POPの中心』に出演したときの裏側を捉えたものである。同番組では、韓国1stミニアルバム『Back to Life』の収録曲『Lunatic』を披露した。

ニコラス
（写真＝&TEAM公式Instagram）ニコラス

写真のなかのニコラスは、黒色のジャケットのなかに白いシャツを合わせ、手の包帯と銀縁の眼鏡でポイントを加えた。ピンクの髪までもルックの一部となり、まるでアニメから飛び出してきたかのような容貌を完成させた。

投稿を目にしたファンからは、「私の限界を試しに来てる」「心臓がバクバクする」「お願いだから結婚しよう」といった反応が寄せられていた。

なお、ニコラスが所属する&TEAMは来る12月31日、『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場する予定だ。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

