35歳の若さで…韓国人モデルのキム・ソンチャンさん、非ホジキンリンパ腫のためこの世を去る | RBB TODAY

モデルのキム・ソンチャンさんががん闘病の末にこの世を去った。

キム・ソンチャンさんの実兄は11月6日、弟のSNSを通じて「ギョンモが2年を超えるがん闘病中、私たちのそばを離れることになった」とし、キム・ソンチャンさんがこの世を去ったことを明らかにした。「ギョンモ」はキム・ソンチャンさんの改名後の名前。35歳だった。

キム・ソンチャンさんの兄は、「ギョンモの知人の皆さんに連絡する方法がなく、このように投稿を残すことになった。どうか弟に温かい言葉をお願いしたい」と記している。

1990年生まれのキム・ソンチャンさんは、2013年に「2014 S／S UNBOUNDED AWE」ファッションショーでモデルデビュー。翌2014年にはケーブルチャンネルOn Styleのモデルオーディション番組『挑戦！スーパーモデルコリア シーズン5 GUY ＆ GIRLS』（原題）に出演して注目を集め、以降もモデル活動を続けていた。

ただ、昨年に「今までたくさん我慢して耐えてきたが、正直な言葉で自分の話を伝える。体の状態がおかしくて病院を訪問したところ、非ホジキンリンパ腫と診断された」とし、血液がんの一種である非ホジキンリンパ腫にかかったことを公表。SNSでは着実にファンと交流し、「自分は元気に過ごしている」「心配しないで」「ステージ4になんて自分は負けない」などポジティブな文章を投稿し続けていた。

（写真＝キム・ソンチャンさんSNS）生前、闘病中のキム・ソンチャンさん

（写真＝キム・ソンチャンさんSNS）

そんなキム・ソンチャンさんの突然の訃報を受け、ファンからは多くの哀悼が寄せられている。

なお、キム・ソンチャンさんの葬儀場はソウル医療院葬儀場2号室に設けられた。出棺は8日に執り行われる。

