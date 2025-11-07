「兄さん、最高」俳優ビョン・ウソクにまた“美談”！ドラマ撮影スタッフへのプレゼントが話題 | RBB TODAY

俳優ビョン・ウソクが、心温まる“美談”で撮影現場とファンの心を同時につかんだ。

現在、MBCの新ドラマ『21世紀の大君夫人』（原題）の撮影中であるビョン・ウソクは、11月6日の昼食会でドラマスタッフのためにサプライズプレゼントを用意した。

スタッフがSNSに公開した写真には、複数のショッピングバッグいっぱいに詰められたダウンジャケットとともに、「ウソク兄さん、最高」というメッセージが添えられており、注目を集めた。

（写真＝SNS）ビョン・ウソク（左）

ビョン・ウソクは、自身がアンバサダーを務めるブランドのダウンをプレゼントし、寒い中で奮闘する撮影スタッフへ温かい気遣いを伝えたものとみられる。

続けて公開された昼食会の写真では、焼肉を囲む和気あいあいとした雰囲気が伝わり、ビョン・ウソクの心遣いが現場の活気につながっていることがうかがえる。ビョン・ウソクはこれまでも、所属事務所やスタッフに最新スマートフォンを贈ったり、独立映画の制作を支援したりするなど、その並外れた優しさで知られてきた。

今回の美談にファンは、「スタッフさんが“兄さん”と呼ぶ時点で全部わかる」「撮影は大変だろうに、チームの雰囲気が良さそうで安心した」「ビョン・ウソク、本当に優しすぎる」など、熱い反応を寄せている。

（写真＝SNS）昼食会の様子

なお、ビョン・ウソクがIUと共演する『21世紀の大君夫人』は2026年上半期に放送予定で、身分を超えたロマンスを描く作品として早くも大きな期待が寄せられている。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

