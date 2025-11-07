BTS・JIMIN、世界中のARMYが“寄付リレー”で誕生日を祝福…温かい影響がファンにも広がる | RBB TODAY

10月13日のBTS・JIMINの誕生日を迎え、世界中のARMY（BTSファン）による善行が相次いでいる。

ロシア語圏のファンベース「RU_PJMs」は、“ジムトバー（JIMIN＋オクトーバー）”を記念し、慢性疾患や難治性の病を抱える人々を支援する「ホスピス・ベラ」と、重い病気と闘う子どもや青少年を支援する「ライトハウス財団」に、それぞれ1231ドル（約20万円）を寄付した。

フィリピンのファンベース「Jimin_chartsph」も、今年JIMINの名義で「Smile Train Philippines Foundation Inc」に2万3000ペソ（約6万円）を寄付。口唇口蓋裂のある子どもたちの手術や治療に役立つことを願っていると伝えた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）JIMIN

コロンビアのファンベース「PJiminColombia」は、サンペドロ（San Pedro）病院財団へ寄付を行い、さらに脳卒中の予防と認識向上を目的としたマラソンイベントの公式スポンサーとしても参加し、意義ある善行を実践した。

ラテン系ファンベース「JiminLatinoFB」は、乳がんと闘う人々に希望と支援を届けたいとの思いから、「Susan G. Komen」財団へ寄付。乳がんによって生活が大きく変わった家族たちに、少しでも力になりたいという願いが込められている。

さらに、タイのファンは誕生日イベント「Jimin BDay In Chiangmai 2025」で集まった寄付金をドイタオ（Doi Tao）病院の医療機器支援プロジェクトへ寄付。カンボジアのファンもクンタボパ（Kuntha Bopha）子ども病院へ寄付を行うなど、2025年の“ジムトバー”をより意義深い時間にした。

日頃から寄付活動や善行を継続してきたJIMINの温かい影響を受け、ファンたちも彼の誕生日をきっかけに善行を実践。世界中で温かな祝祭が広がり、感動を呼んでいる。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】JIMINの上裸姿が公開!?

■【写真】JIMIN、日本人女性タレントと密着2SHOT

■【写真】BTS・JIMIN、鍛え上げられた肉体チラリ…！