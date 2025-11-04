NCT DREAM、新曲『Beat It Up』で限界突破！“挑戦と自信”を象徴するコンセプトイメージ公開 | RBB TODAY

NCT DREAMが、新曲『Beat It Up』で自身の限界を突き破る。

11月17日にリリースされるNCT DREAMの6thミニアルバム『Beat It Up』は、タイトル曲『Beat It Up』を含む全6曲が収録され、“時間の速度”をテーマに、幼い頃から夢に向かって走り続けてきた7人の歩みと、今後の成長へのメッセージが込められている。

タイトル曲『Beat It Up』は、力強いキックと重厚なベースが際立つHIPHOPナンバーで、エネルギッシュなビートに乗せて、繰り返されるシグネチャーボーカルとウィットに富んだ展開が中毒性のあるリズムを作り出す。ささやくように始まるイントロとタイトなラップが緊張感とスピード感を極大化し、NCT DREAMらしいダイナミックなサウンドを完成させた。

また、11月4日0時に公式SNSで公開されたコンセプトイメージ「BRING IT ON : No backing down」では、巨大なトラックを背景にしたメンバーたちの挑戦的かつ余裕のあるカリスマが際立ち、『Beat It Up』を通じて披露されるであろう自信と爆発的なエネルギーへの期待を高めている。

NCT DREAMの6thミニアルバム『Beat It Up』は、11月17日午後6時に各種音楽配信サイトで音源が公開される予定だ。また、18日には午後5時30分、8時の2回にわたり、ソウル・聖水洞（ソンスドン）S-FACTORY・Dホールでカムバックショーケースを開催する。

