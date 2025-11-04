“財閥家のお嬢様”所属で話題！男女混合グループ・ALLDAY PROJECT、デビュー後初のカムバック決定 | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECTが、デビュー後初となるカムバックを果たす。

所属事務所のTHE BLACK LABELは11月3日、公式SNSを通じて、ALLDAY PROJECTの新デジタルシングル『ONE MORE TIME』を11月17日18時にリリースすると発表した。

これは、今年6月に発表したデビューシングル『FAMOUS』以来、約5カ月ぶりの新曲となる。

同時に公開された40秒のトレーラー映像では、強烈なサウンドと洗練されたビジュアルが印象的に描かれている。メンバーが直接参加したナレーションや意味深なメッセージも加わり、新曲への期待感をさらに高めている。

（写真提供＝THEBLACKLABEL）左からアニー、ターザン、ヨンソ、ウチャン、ベイリー

ALLDAY PROJECTは、新世界グループのチョン・ユギョン会長の長女アニー、ILLIT脱退メンバーのヨンソをはじめ、ベイリー、ターザン、ベイリー、ウチャンの5人で構成された混成グループ。BIGBANGやBLACKPINKなどを手がけたTEDDYが、MEOVVに続いて披露した2組目のグループであり、近年のK-POPシーンでは珍しい男女混合構成として、デビュー前から注目を集めていた。

グループはデビュー曲『FAMOUS』で各種音楽チャート1位を獲得し、華々しいスタートを切った。5人それぞれの個性を生かしながらも、調和のとれたチームワークを披露し、第4世代男女混合グループの新たな可能性を提示したとの評価を受けている。

ALLDAY PROJECTは今回の『ONE MORE TIME』のリリースに続き、12月には初のEPアルバムを公開する予定。年末まで精力的に活動を続け、デビュー当初から寄せられた注目を確かな存在感へとつなげていく計画だという。

なお、ALLDAY PROJECTの新シングル『ONE MORE TIME』は、11月17日18時に各音楽配信サイトで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALLDAY PROJECTとは？

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

