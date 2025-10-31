ジェジュン、養母へ“世界に1つだけの詩集”をプレゼント！思わぬ展開に赤面も…「涙が出るほど感動」 | RBB TODAY

歌手ジェジュンが、母のために心温まるサプライズを準備した。

10月31日に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）では、“国民的親孝行アイドル”ジェジュンが、母のために世界にたった一冊の詩集を制作してプレゼントした。息子が用意したサプライズに、ジェジュンの母は「涙が出る」と感激し、熱い涙を流した。

さらに、キム・ジェジュンが軍服務中に家族に対して寂しさを感じていたと告白したことも明らかになり、その理由に関心が集まっている。

（写真＝KBS 2TV）ジェジュン

同日公開される映像は、花束と1冊の本を手に妻のもとへ向かうジェジュンの父親の姿から始まる。父が「あなたのために用意しました」と言いながらジェジュンの母に花束と本を渡すと、母は「私が書いた詩？」と驚いた。実はこの本は、ジェジュンが母の詩をまとめて制作した世界に1つだけの詩集だった。

ジェジュンは「涙が出そうなくらい感動した」と語り、喜ぶ母の姿を見て満足げな表情を浮かべた。その直後、父と母が突然キスを交わすというサプライズな一幕も。まったく予想していなかった光景を目にしたジェジュンは、顔を真っ赤にして照れ笑いを浮かべ、笑いを誘った。突然の展開に戸惑ったジェジュンがどんなリアクションを見せたのか、放送への期待が高まる。

さらに、母は初めてジェジュンに“入隊日記”を公開した。入隊日から除隊日までのあいだ、息子への思いを綴った日記と、姉たちが書いたメッセージが9年の歳月を経て初めてジェジュンの手に渡ったのだ。

日記を見たジェジュンは「なんで今まで見せてくれなかったの？ひどいよ」と笑いながらも、胸を熱くしたという。そして「正直、軍にいたときは“自分だけが家族を恋しがってるのかな？”と思っていた。外にいる家族は自分ほど僕のことを想っていないんじゃないかと、少し寂しかった」と当時の本音を明かした。

母のために“世界に一冊だけの詩集”を贈った親孝行息子ジェジュンと、息子を常に想い続ける温かな両親の感動ストーリーは、10月31日20時30分よりKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』で公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

