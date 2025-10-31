BTS・RMらも登場のAPEC首脳会議にイケメンすぎる軍人が？正体は兵役中の人気アイドルだった | RBB TODAY

韓国・慶州（キョンジュ）で行われているアジア太平洋経済協力会議（APEC）で、兵役中のチャウヌが目撃されて話題を呼んでいる。

10月30日、韓国のオンラインコミュニティやSNSでは、「チャウヌを慶州で見た」という目撃談とともに数枚の写真や動画が公開された。

公開された写真や動画には、体格の良いスラリとした高身長の男性軍人が、軍服姿で会場内を歩く様子が収められている。帽子を目深に被っていても伝わる目鼻立ちの整ったビジュアルの良さで、思わず視線が向いてしまうような魅力を醸し出している。

この軍人の正体はK-POPボーイズグループASTROのメンバー、チャウヌ。彼は兵役のため今年7月より入隊し、国防部勤務支援団所属の軍楽隊一等兵として服務を続けている。今回はAPECの行事開催を支援するため、軍人の身分として慶州を訪れたものと見られる。

例え日常では人気アイドルとして注目を集める存在でも、現在は軍人として寡黙に自身の役割を遂行する姿に、多くのファンが注目を寄せていた。

（写真＝SNS）APECで目撃されたチャウヌ

なお、10月29日に慶州 芸術の殿堂で開かれた「APEC CEOサミット2025」では、基調講演者としてBTSのRMが登壇。本日（10月31日）の歓迎晩餐会では、BIGBANG・G-DRAGONがK-POPアーティストとして唯一、ステージに立つ予定だ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

