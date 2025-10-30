NCT WISH、“初単独コンサート”韓国公演がスクリーンに！日本含む8地域でライブビューイング実施へ | RBB TODAY

NCT WISHの初単独コンサートが、世界130の劇場でライブビューイングされる。

NCT WISHの初単独コンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'」が、10月31日から11月2日までの3日間、仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで開催される。

NCT WISHにとって初の単独コンサートということもあり、チケットは発売直後から大きな反響を呼び、視界制限席まで含め全席完売を記録した。

（画像＝SMエンターテインメント）

現地に足を運べないファンのために、11月1日の公演は韓国・日本・メキシコ・台湾・香港・タイ・インドネシア・マレーシアなど、計8地域・130の映画館で映画館でライブビューイングとして同時中継されることが決定した。韓国内では、35の上映館でチケットオープン直後に即完売し、NCT WISHの圧倒的な人気を証明した。

さらに、11月1日・2日の公演は「Beyond LIVE」と「Weverse」を通じてオンライン配信され、2日の公演は日本のKNTVでも放送される予定だ。 世界中のファンが、NCT WISHの記念すべき初単独コンサートをリアルタイムで楽しむことができる。

なお、「NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'」は、韓国公演を皮切りに、石川・広島・香川・大阪・北海道・福岡・愛知・兵庫・東京をはじめ、香港、クアラルンプール、台北、マカオ、バンコク、ジャカルタなど、アジア16地域で開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】リクのホテル写真「え、彼氏？」

■【写真】ユウシ＆リョウ＆サクヤ、制服姿で遊園地デート⁉

■【話題】NCT WISHの“天才ボーカル”ジェヒの魅力とは？