LE SSERAFIM、大学をサプライズ訪問！新SG『SPAGHETTI』イベントで学生と交流 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、大学キャンパスをサプライズ訪問した。

10月29日、LE SSERAFIMは、イベント「STRESS FREE SPAGHETTI ZONE」のため、ソウル・延世大学をサプライズ訪問した。

このイベントは、10月24日午後1時にリリースされた1stシングル『SPAGHETTI』のタイトルにちなんで企画されたもので、“Spaghetti-Like（スパゲッティのように複雑に絡まった状況）”なストレスを抱える学生たちに向け、スパゲッティを振る舞うという斬新な企画だった。

（写真＝SOURCE MUSIC）

この日、メンバーたちはフードトラックの前に立ち、学生たちに直接スパゲッティを手渡した。イベント会場には『SPAGHETTI』のビジュアルコンセプト写真や映像、MVに登場した車両が再現され、学生たちの注目を集めた。現場はあっという間に人だかりとなり、メンバーたちは学生一人ひとりと目を合わせながら、応援のメッセージを送った。

LE SSERAFIMは、学生たちの悩みに耳を傾ける時間も設けた。5人のメンバーは、タイトル曲らしいユーモアあふれる“LE SSERAFIM流アドバイス”で会場を和ませた。「授業がなければいいのに」という学生には、「それでも頑張らないといけない」と現実的なアドバイスを送りつつ、タイトル曲の歌詞「EAT IT UP」を「働きなさい」に変えて即興で歌い、笑いを誘った。

「韓国語が難しい」という外国人学生には、「色々な表現が詰め込まれているLE SSERAFIMの歌を聴きながら韓国語を覚えるのはどう？」とセンスあふれる返答で場を和ませた。特に、デビュー当時からのファンだという学生が現れると、メンバーたちは近づいて挨拶し、感謝と愛情を惜しみなく伝え合った。

また、LE SSERAFIMはその場で新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のダンスを披露し、会場の熱気を高めた。学生たちは、リリースから1週間も経たない楽曲を一緒に歌い、ポイントダンスを真似るなど、熱狂的な反応を見せた。LE SSERAFIMは「天気の良い日に皆さんと会って話をしながら過ごせて、本当にたくさんのエネルギーをもらいました。おかげで今回の活動も頑張れそうです。いつも応援してくれてありがとうございます。これからも『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』をたくさん聴いてください」と感謝の気持ちを伝えた。

なお、『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、Spotifyの「デイリートップソンググローバル」（10月28日付）で25位を記録し、5日連続でチャートインを果たした。また同日、Apple Musicのグローバルチャート「Top 100」では28位にランクインし、その日K-POPアーティストとして最高順位を記録した。さらに、韓国YouTubeのデイリー人気ミュージックビデオ部門で、10月25日から27日まで3日連続で1位を維持し、圧倒的な話題性を証明した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

