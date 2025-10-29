BTS・RMがAPEC CEOサミットで語った“K-POP成功の秘訣”「多様性を尊重」　ビビンバに例えて | RBB TODAY

BTSのリーダー・RMが、アジア太平洋経済協力会議（APEC）の基調演説を行った。

10月29日、RMはAPEC首脳会議の関連行事として開かれたCEOサミットで基調演説を行った。K-POPアーティストが同イベントでスピーチを行うのは、RMが初めてだ。

慶州（キョンジュ）芸術の殿堂で「APEC地域の文化創造産業とKカルチャーのソフトパワー」をテーマに講演したRMは、「世界は今、新しいコミュニティとファンダム文化によって動かされています。人々は国境を越え、文化的な連帯と包容の純粋な力で壁を壊しています。その流れは私にとっても尽きることのない創作のインスピレーションを与えてくれます」と語り始めた。

続けて、「世界には本当に多様な文化コンテンツが存在します。それなのに、なぜK-POPなのか？ K-POPを特別なものにしているのは何なのか？ K-POPが強力で包容的なコミュニティを作り出す理由は、K-POP特有の“統合の原理”にあります。異なる背景を持つ人々が、K-POPという媒体を通じて自然に一つになれる力です」と語った。

さらに、「K-POPを韓国の伝統料理・ビビンバにたとえたい」として、「ご飯の上にさまざまな野菜や肉、調味料をのせて混ぜ合わせるビビンバのように、K-POPも韓国特有の美意識や感性、制作システムを基盤にしながら、ヒップホップやR&B、EDMといった西洋音楽の要素を取り入れています。それぞれの要素が独自の個性を保ちながらも融合し、新しく、そして楽しい何かを生み出しているのです」と解説した。

RMは、「K-POPの成功は、ある文化が他より優れていたからではありません。多様性を尊重し、世界の文化を受け入れながらも“韓国的なアイデンティティ”を守ってきた結果です。BTSのファンダム“ARMY”の国境を越えた連帯も、そこから生まれました。だからこそ、K-POPは世界中で愛されているのです」としたうえで、文化と創造性の価値についても強調した。

「K-POPの輝かしい成功は、文化的多様性と創造性こそが人類の最も偉大な可能性であることを証明しています。文化と芸術には国境も成長の限界もありません。私たちは皆、文化と芸術を愛しており、その感情と共鳴を通じてつながっています。だからこそ、APECのリーダーの皆さんにお願いしたい。世界には無数のクリエイターがいます。彼らの創造性が花開くよう、財政的な支援をお願いします」と呼びかけた。

また、「次世代への投資の際には、経済だけでなく文化にも投資してほしい」と訴え、「文化と芸術は人の心を動かす強力な力です。創作者が繁栄するとき、文化の多様な要素が集まり、新しい美学を生み出します。彼らのコンテンツはすべての違いを超え、真の理解と寛容の道を照らすでしょう」と、今後への期待を込めた。

最後にRMは、芸術家としての信念をこう締めくくった。

「私はアーティストとして、皆さんが用意してくださるキャンバスを想像力でいっぱいに満たすと約束します。皆さんが作ってくださる遊び場で、心を込めて演奏します。互いの違いを受け入れ、より良いものを共に作り上げる勇気と希望、そして深い感動のメッセージを音楽で伝えたい。ご清聴ありがとうございました」

RMが頭を下げると、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月10日を予定している。

