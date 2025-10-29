ユーチューバーが拉致・暴行され顔に重傷…韓国で衝撃事件の被害者判明、所属事務所認める「手術を控えている」 | RBB TODAY

韓国で拉致され、暴行を受けた人気ゲーム系ユーチューバーが判明し、負傷の影響で手術を控えていることがわかった。

10月29日、マネジメント社のサンドボックスネットワークは所属ユーチューバー「スダク」のYouTubeチャンネルの投稿欄で、「最近、メディアやコミュニティを通じて知られた残念な事件に関連し、所属クリエイターであるスダク氏の現在の状況についてお伝えいたします」と書き出した声明を掲載。

「多くの方々がご懸念されたように、当該の事件の被害者はスダク氏で間違いありません。スダク氏は現在、病院に入院して手術を控えており、治療と回復に専念しています」と明らかにした。

韓国では前日の28日、登録者数100万人を超える人気ゲーム系ユーチューバーが金銭トラブルに巻き込まれ、複数人の男性に拉致・暴行されたという報道が出て衝撃を与えた。

仁川延寿（インチョン・ヨンス）警察署によると、20～30代の男2人は今月26日の夜、仁川・松島（ソンド）のとあるマンション地下駐車場で30代ユーチューバーB氏を拉致した疑いが持たれている。男たちは「金を返す」と言ってB氏を呼び出し、準備しておいた鈍器で暴行した後、車に乗せて忠清南道錦山郡（チュンチョンナムド・クムサングン）まで移動したとされている。

B氏は男2人と会う直前、「身の危険を感じる」としてあらかじめ警察に通報していた。事件直後、警察はCCTV（防犯カメラ）と車両を追跡し、27日午前2時30分ごろに錦山で男2人現行犯逮捕した。

救出時、B氏は顔に重傷を負っていたが、命に別状はないという。警察の取り調べで、B氏は「加害者らから受け取るべき金があった」と供述していると伝えられていた。

この報道のあと、韓国のネット上では「被害者の正体はスダクではないか」との推測が広がった。

実際、スダクは以前、車の買い替える過程で約2億5000万ウォン（日本円＝約2656万円）の詐欺被害に遭ったとされており、「30代のゲーム系ユーチューバー」という特徴も一致していたため、疑いは確信へ。結局、マネジメント社のサンドボックスネットワークが、事件の被害者がスダクであることを認めた。

サンドボックスネットワークは「スダク氏は、今回の件でファンの皆さまに多くのご心配をおかけしたことを申し訳なく思っており、その気持ちをぜひお伝えしてほしいと要請されました。我々サンドボックスネットワークは、クリエイターの健康と安定を最優先に考えており、スダク氏が完全に回復に集中できるよう、すべての支援を惜しまないつもりです。また、本件の円満な収拾とクリエイターの保護のため、法的対応を含む必要なすべての措置を積極的に支援しております」とし、「突然の知らせに驚かれたファンの皆さまに改めてご心配をおかけしたことをお詫び申し上げ、スダク氏が健康な姿で復帰できるよう、寛大なご了承と温かいご声援をお願いいたします」とファンに呼び掛けていた。

警察はスダク氏を拉致し、暴行した男らに殺人未遂の容疑を適用し、逮捕状を申請。現在は犯行の具体的な経緯を調べている。

スダクは1994年3月7日生まれの31歳で、2013年より配信者としての活動を始めた。主にはホラーゲームの実況を行っており、YouTubeチャンネル登録者数約99万人、SOOP愛聴者数約18万人と高い人気を誇る。

（画像＝スダクYouTubeチャンネル）

以下、サンドボックスネットワークの発表全文。

◇

こんにちは、サンドボックスネットワークです。

最近、メディアやコミュニティを通じて知られた残念な事件に関連し、所属クリエイターであるスダク氏の現在の状況についてお伝えいたします。

多くの方々がご懸念されたように、当該の事件の被害者はスダク氏で間違いありません。スダク氏は現在、病院に入院して手術を控えており、治療と回復に専念しています。

スダク氏は、今回の件でファンの皆さまに多くのご心配をおかけしたことを申し訳なく思っており、その気持ちをぜひお伝えしてほしいと要請されました。

我々サンドボックスネットワークは、クリエイターの健康と安定を最優先に考えており、スダク氏が完全に回復に集中できるよう、すべての支援を惜しまないつもりです。

また、本件の円満な収拾とクリエイターの保護のため、法的対応を含む必要なすべての措置を積極的に支援しております。

突然の知らせに驚かれたファンの皆さまに改めてご心配をおかけしたことをお詫び申し上げ、スダク氏が健康な姿で復帰できるよう、寛大なご了承と温かいご声援をお願いいたします。

ありがとうございます。

