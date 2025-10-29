「10歳も年下の後輩なのに初めて会うなりタメ口…失礼だった」『コーヒープリンス』女優、突然の暴露 | RBB TODAY

女優のユン・ウネが10歳年下のOH MY GIRLのヒョジョンとの初対面エピソードを語った。

10月28日、「ユン・ウネのEUNHYELOGIN」チャンネルには「新婚旅行じゃありません、友情旅行です…｜ウネとOH MY GIRLヒョジョンの済州島キムニョン2泊3日旅行」というタイトルの動画がアップロードされた。

公開された動画には、ユン・ウネとヒョジョンが済州島旅行を楽しむ様子が収められていた。2人はカフェでおしゃべりしていたが、ユン・ウネは電源が切れているカメラを確認し、「これいつから切れてたの？」と慌てた。

彼女は「さっき私たち、面白いこといっぱい話さなかった？ 1時間くらい話した気がするけど」と話し、ヒョジョンは「私がお姉さんに失礼だったって話。初めて会うなりタメ口を使ったって話」と初対面のエピソードに触れた。

（画像＝「ユン・ウネのEUNHYELOGIN」）ユン・ウネ（左）とヒョジョン

これにユン・ウネは「そうそう、あなた失礼だった」と冗談を言い、ヒョジョンは「でもそれは私なりに仲良くなりたかったから」と弁明した。するとユン・ウネは「本当にヒョジョンは、その時かわいかった。私から見ればすごく若い、ある意味子どもみたいだった」と可愛らしく感じた当時を振り返った。

ユン・ウネとヒョジョンはそれぞれ1984年生まれと1994年生まれで、10歳の年齢差がある。しかしヒョジョンは「そんなに歳、離れてないですよ」と強調した。

ユン・ウネは「力も入っていて緊張もしていて失敗したくなくて、そんな感じだったのに、自分でも気づかないうちに私にどんどんタメ口を使うから、『あれ？何だろう？』って思ったけど、それがすごく愛らしく見えた」と第一印象を語った。

ヒョジョンは「その時のことがきっかけで、もっと仲良くなれた気がする」と言い、ユン・ウネは「タメ口を使っても全然イヤな感じがしない」と愛情を示した。

するとヒョジョンは「不思議」と言いながら「じゃあタメ口使いますね」と冗談を言い、ユン・ウネは「あなたもうタメ口を使ってるよ。むしろさっき急に敬語を使ってきたから驚いた」と述べ、10歳の年齢差にもかかわらず“本物の親友”ケミ（相性）を披露し、注目を集めた

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。

