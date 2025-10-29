東方神起・ユンホ、1stフルアルバム『I-KNOW』でEXOカイ＆i-dleミンニと豪華コラボ！ | RBB TODAY

東方神起のユンホが、1stフルアルバム『I-KNOW』を通じてEXOのカイ、i-dleのミンニと“先輩・後輩ケミストリー”を披露する。

アルバムに収録された『Waterfalls（Feat. KAI）』は、別れと恋しさの感情を叙情的に描いた2000年代風R&Bポップナンバー。別れを恨むことなく、いつか再び巡り会う瞬間を待つという心情を歌詞に込めており、EXOのカイがボーカルとして参加。切ない感情を深く表現し、楽曲の余韻をいっそう高めている。

もう一つの新曲『Premium（Feat. MINNIE）』は、レトロなシンセサウンドとファンキーなリズムベースが魅力のポップソング。『Waterfalls』と対を成す構成で、「今が私たちのタイミング」というときめきをテーマに、甘くときめく感情を描いている。i-dleのミンニがフィーチャリングとして参加し、爽やかで愛らしい歌声で楽曲の華やかなムードを一層引き立てた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ユンホ

ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』には、ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』をはじめ、さまざまなジャンルの全10曲が収録されている。アルバムは“フェイク＆ドキュメンタリー”というコンセプトのもと、ひとつのテーマを2つの視点から描いた楽曲がペアになって構成されているのも特徴だ。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時に各音楽配信サイトで公開され、同日CDとしても発売される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

