来日SHOTも！ATEEZ・サン、“爆イケ”アイドルからオフは恋人感満載に「ときめきでAEDになれる」【PHOTO】 | RBB TODAY

来日SHOTも！ATEEZ・サン、“爆イケ”アイドルからオフは恋人感満載に「ときめきでAEDになれる」【PHOTO】

ボーイズグループATEEZのメンバー、サンがさまざまな姿を公開し、ファンを魅了している。

最近、サンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「10月」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、サンがさまざまなスケジュールで各国を回ったときに撮影されたものである。ATEEZはワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］」を開催中であるほか、去る9月にはポルトガルで開催された「ミュージックバンクinリスボン」に参加した。

サン
（写真＝サンInstagram）

写真のなかのサンは、ステージの衣装を着てアイドルらしい面を披露したかと思えば、オフショットでは恋人と錯覚してしまうような愛らしく温かい魅力を見せた。なかでも、日本公演のときに訪れたと思われるスタジオツアー東京では、映画『ハリー・ポッター』の世界を存分に楽しんだ様子がうかがえる。

投稿を目にしたファンからは、「すべてがどタイプ」「いつかAEDの代わりになれるんじゃない？（ときめきで）」「ほかの男が目に入らない」といった反応が寄せられていた。

なお、サンは最近、ラグジュアリーブランド「Dolce＆Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）」のグローバルアンバサダーに抜擢された。

《スポーツソウル日本版》

