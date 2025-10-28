東方神起・ユンホ、対照的なビジュアルで魅せるティーザーイメージ公開！1stフルAL『I-KNOW』に高まる期待 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、1stフルアルバム『I-KNOW』を通じて“輝く情熱とエネルギー”を届ける。

ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、11月5日18時に各音楽配信サイトで公開予定。ダブルタイトル曲『Stretch』と『Body Language』をはじめ、歌詞のテーマがペアになった全10曲が収録されている。

前作である3rdミニアルバム収録曲の続編『Spotlight2』は、荒々しいベースリフとコール＆レスポンスのボーカルが印象的なファンキーなポップナンバー。「自分があなたのそばを照らすスポットライトになるから、あなたはそのまま輝けばいい」という応援のメッセージが込められている。

さらに、『Spotlight2』と対を成す収録曲『Fever』は、中毒性のあるベースラインに感覚的なメロディ、そして繰り返されるフックが特徴的なR&Bポップ曲。華やかな照明の裏で孤独を感じながらも、自分を信じて“最も熱いダンスを踊る”という希望に満ちたメッセージを歌っている。

また、10月28日0時には東方神起の公式SNSを通じて、ユンホの多彩な魅力を捉えた第2弾のティザーイメージが公開された。音楽を通じて数多くのキャラクターが生まれる“レコーディングスタジオ”を舞台に、対照的なムードを描くことで、アルバムの“フェイク＆ドキュメンタリー”というコンセプトを視覚的に表現し、カムバックへの期待をさらに高めている。

なお、ユンホの1stフルアルバム『I-KNOW』は、音源配信と同日の11月5日にCDとしてもリリースされる予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

