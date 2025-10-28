Stray Kids、ドラマOSTでも存在感！ユニット＆ソロ活動で広げる“音楽的スペクトラム” | RBB TODAY

Stray Kidsが、ドラマOSTへの参加を通じて音楽活動の幅をさらに広げている。

これまでStray Kidsは、ドラマ『偶然見つけたハル』のOST『終わらない物語』（原題）や、アニメ『神之塔 -Tower of God-』のオープニング曲『TOP』、エンディング曲『SLUMP』、そして映画『デッドプール＆ウルヴァリン』のOST『SLASH』など、数多くの主題歌を担当してきた。

最近では、メンバーのハン、フィリックス、スンミン、I.Nが個別にドラマOSTに参加し、グループとしての音楽的な幅をさらに広げている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）左上から時計回りにハン、フィリックス、I.N、スンミン

ハン、フィリックス、I.NはNetflixシリーズ『魔法のランプにお願い』のサウンドトラック収録曲『GENIE』を担当。主人公の感情を繊細に描いた同曲では、3人それぞれの個性ある声が絶妙に溶け合い、作品にさらなる深みを与えている。

10月7日にNetflix Korea公式YouTubeチャンネルで公開されたスペシャルミュージックビデオには、3人が歌う姿と劇中シーンが交互に映し出され、ドラマファンと音楽ファンの両方から高い評価を得た。

またスンミンは、ドラマ『私と結婚してくれますか？』のOST『君じゃなきゃダメなんだ』（原題）を歌唱。穏やかなメロディの上で響く彼の甘い歌声が、視聴者の感情を一層引き込み、ドラマの没入感を高めた。

スンミンはこれまでも、自身の音楽コンテンツ「SONG by」や、tvNドラマ『海街チャチャチャ』の主題歌『Here Always』、ドラマ『ザ・ミッドナイトスタジオ～恋人は訳ありカメラマン～』のOST『僕たちの出会いは偶然だったのでしょうか』（原題）など、数多くのOSTを通じてボーカリストとしての実力を発揮してきた。

一方、ハンはドラマ『テプン商事』の主題歌『上昇気流』（原題）を披露。デビュー後初となるソロOST挑戦で、パワフルなボーカルと壮大なコーラス、そして挑戦的な歌詞が融合したこの曲は、聴く人に強烈な印象を残した。ジャンルを超えた多彩な音楽性を見せてきたハンは、今回のOSTでも“オールラウンダー”としての真価を改めて証明している。

さらにStray Kidsは、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」でK-POPグループ史上初となる7作連続1位を達成。ワールドツアー「dominATE」や仁川アジアド主競技場でのアンコール公演も成功させるなど、グローバルな活躍を続けている。

彼らは11月21日14時に新アルバム『SKZ IT TAPE』をリリース予定。タイトル曲「Do It」をはじめ、全5曲が収録されており、プロデュースチーム3RACHA（バンチャン、チャンビン、ハン）が全曲の制作に携わった。

Stray Kidsの音楽的進化と挑戦は、今後も止まることを知らない。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ハン、キンプリ・髙橋海人との“意外な交友関係”

■【写真】スンミン、日本俳優との"激アツ"2SHOT

■【写真】I.N、“末っ子”らしからぬ鍛え上げられた筋肉